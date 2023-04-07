〈房產〉新北豪宅成交單價刷新紀錄 橋峰頂樓創新高重回9字頭

據實價揭露，新板特區指標豪宅「世界花園橋峰」，去 (2022) 年 12 月成交頂樓 36、37 樓的樓中樓戶，總價 1.16 億元，扣除車位總價 790 萬元之後，拆算單價約 95.7 萬元，不僅躍升為 2022 年新北豪宅單價冠軍，也創新北豪宅交易單價歷史新高紀錄，穩坐新北第一豪宅的寶座。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，「世界花園橋峰」近兩年成交行情大多落在 7 字頭，上一次突破 9 字頭是 2014 年的 18 樓戶每坪 92.2 萬元，這次睽違 8 年再度站回 9 字頭行情，一舉刷新了新北豪宅的歷史高價，除因物件是頂樓戶稀有戶別外，也反映出新北的大坪數豪宅買氣回溫，甚至不乏原社區住戶再次加碼買進，對社區情有獨鍾，擴大家族成員的居住使用範圍。

台灣房屋板橋加盟店店東賴玉枝表示，近年板橋市場交易明顯回穩，除了大坪數豪宅破 9 字頭外，中小坪數的「皇翔來青」以及預售案「佳元植」，也紛紛出現 9 字頭交易，最高 95.7 萬，顯示板橋的鍍金門牌仍對買方具備一定吸引力，房市支撐性在新北相對較強。

另外，台灣房屋集團趨勢中心統計實價登錄，新北總價 6000 萬元以上的豪宅單價前五名社區，板橋就拿下前三名，冠軍是「世界花園橋峰」單價 95.7 萬元，亞軍則同樣於去年交易的「三輝玳門」，頂樓 32 樓戶成交單價 91.7 萬元；季軍為 2014 年成交的「謙岳」21 樓戶，單價 89.9 萬元。

第四名為中和區「遠雄左岸香榭園」，2015 年成交 26 樓頂樓戶，單價 85.9 萬元，及 2013 年交易的淡水區「天境 360」33 樓戶；第五名是永和區「仁愛 101」5 樓戶，2015 年交易單價 84.5 萬元。

張旭嵐指出，新板特區過去曾是大坪數豪宅的推案聚落，「世界花園橋峰」、「謙岳」在 2013 年、2014 年時都曾創下社區新高紀錄，單價高達 8、9 字頭，不過 2014 年之後房市反轉，大坪數豪宅滯銷，新板豪宅一度掉到 5、6 字頭，買氣連續多年冷清，不過新板特區開發已飽和，新案供給稀缺，屋主也較惜售，加上近年房市景氣回溫，使大坪數豪宅的價量表現再度翻紅。

第一建經研究中心副理張菱育指出，高總價物件的買方客層相對有限，購屋考慮期較長，不過新北豪宅幾乎是台北同等級的半價，所以對有舊換新、小換大需求的高端客來說，仍是抗通膨之下的資產規劃之一，加上高資產族重視資產的穩定性，因此置產以保值性突出的精華區豪宅為主，使新北一哥的板橋，相比中和、永和、淡水等地更受青睞，價格也率先改寫天花板。