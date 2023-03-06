萊坊報告：紐約仍是全球最大超奢豪宅市場

根據萊坊 (Knight Frank) 的最新指數，紐約在 2022 年仍然保持著全球最大超豪華住宅市場冠軍的稱號，儘管它不得不與倫敦分享這一榮譽。

這兩個城市都有 43 筆金額在 2500 萬美元或以上的銷售案。 在倫敦，這個數字比 2021 年增長了 26%，而在紐約，這個數字比前一年下降了 35% 。

萊坊全球研究主管 Liam Bailey 表示，儘管經濟逆風和不確定性不斷增加，但世界富人一直致力於豪華住宅物業，倫敦和紐約是對超豪宅銷售需求突出的城市。

排名第三的是洛杉磯，有 39 件售價在 2500 萬美元或以上的房產。 緊隨其後的是香港，即使在其房地產市場動盪的一年中，也有 28 套超豪華住宅銷售，之後的邁阿密有 23 套。

全球十大超奢豪宅市場 (圖表來源: 萊坊)

根據報告，以 1000 萬美元為基準，紐約在這個價位上以 244 套銷售額位居榜首，洛杉磯和倫敦分別有 225 套和 223 套。

排名前十的城市中，還包括新加坡、佛羅里達州棕櫚灘、瑞士日內瓦、澳洲雪梨和法國巴黎，總共有 1392 筆交易額達到或超過 1000 萬美元，低於 2021 年創紀錄的 2076 筆，但比 2019 年新冠疫情前增長了 49% 。

在萊坊追蹤的 100 個優質房地產市場中，有 85 個在 2022 年錄得正增長或持平。杜拜以 44.2% 的驚人高年增長率位居榜首，萊坊稱，其簽證激勵措施，吸引了許多超高淨值的買家。

其他房價飆升的主要市場還包括美國亞斯本 ，年增 27.6%、沙烏地阿拉伯首都利雅得年增 25%、日本東京年增 22.8%、美國邁阿密年增 21.6% 。

報告顯示，在疫情期間增長最強勁的市場，在 2022 年的價格跌幅最大，其中包括紐西蘭城市惠靈頓 (-24%) 和奧克蘭 (-19%)、瑞典斯德哥爾摩 (-8%)、加拿大溫哥華 (-7%) 和南韓首爾 (-5%)。