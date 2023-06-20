船東狂砸訂單 中國船廠產能緊張 排期至3-5年後

中國船舶 (600150-CN) 、招商工業、中集太平洋海工等中國大型船廠表示，目前新造船訂單排期已到三至五年後，產能有限，一塢難求，船價一路走高。

《財聯社》近日實地探訪中集集團旗下中集安瑞科的中集太平洋海工，在其東廠區，各車間內都滿滿當當，不少工人正在製作燃料罐，車間外空地上擺放著形狀大小各異的超大燃料罐。在西廠區，現場船舶分段隨處可見，船塢內一艘船已接近完工，還有兩艘船正在船台上，其中一艘正在進行下水前最後施工，另一艘正在進行分段合攏。

「中集太平洋海工目前排單已經排到了 2026 年。近幾周公司連續接了八艘新船訂單（已簽署生效），包括兩艘雙燃料貨櫃船、兩艘 MGC 船和四艘雙燃料散貨船，訂單金額超過（人民幣）17 億元。這還不包括備選訂單。」中集安瑞科副總裁、中集太平洋海工總經理高文寶說，

高文寶並表示，目前還在接洽中的清潔能源動力船、運輸船或加注船超過 10 艘，目前船東下單造船可謂「見縫插針」，中國大型船廠基本排期很滿，若船東有下單需求，多猶豫一陣子再下單，想排期早就難了。

招商工業相關負責人也說，目前承接的各類船型訂單已排至三年後，其中滾裝船訂單火爆，「我們（船廠）應該是全球來說，造（滾裝船）最多的」。

中國船舶集團則表示，目前旗下七〇八所共承接 LNG 雙燃料動力貨櫃船 63 艘、甲醇雙燃料動力貨櫃船 18 艘、氨燃料預留箱船 6 艘；旗下滬東中華接獲的 LNG 船訂單也已排至 2028 年。

與以往周期不同的是，本輪造船業景氣上行，不僅有舊船常規更替，還有海事脫碳政策驅動。高文寶認為，隨著船舶能效指標 EEXI 和碳排放強度指標 CII 生效，加上船舶老齡化，造船業將展開一個較長的景氣周期。

不過，不同船型的景氣情況也有所差異。業界人士說，這波周期上行能持續多久，尚難預測。其中，未來大型貨櫃船會趨於平穩，大型 LNG 船和液化氣船仍會有一定需求升溫，大型汽車運輸船方面，隨著中國新能源車出口增加，需求也會比較強。