〈房產〉北市高價店面交易動能遽減 成交件數年減5成

雖然疫情對實體商業活動干擾大幅降低許多，但還有很多商圈尚未恢復過往繁榮，依據實價資料，今年 1-4 月台北市單價百萬以上的店面交易僅 66 筆，比去年同期 134 筆少了 50.7%，今年成交量砍半，平均成交單價差異不大，今年平均每坪 129.1 萬元，比去年 127.1 萬高 2 萬元。

大家房屋企畫研究室總監郎美囡分析，雖然政府打炒房政策聚焦住宅市場，疫情也明顯趨緩，但店面租金水平仍難回到高點，有些租金投報甚至不到 2%，表現遜於金融商品或其他類型不動產，因此成交量衰頹。

統計顯示，今年 1-4 月台北市單價百萬以上店面交易，單價前 5 高都有 4 筆位在忠孝東路，其中 1 筆位在永康街，成交單價第一名位在忠孝東路四段、國父紀念館旁，今年 3 月成交，每坪 238.4 萬元，總價 1.3 億元，另外 3 筆忠孝東路店面都位在巷內，因此成交單價並不高，觀察今年台北市百萬店面交易情況，不僅交易量遽減，價格也沒有突出的表現。

住商不動產仁愛光復加盟店經理黃獻寬指出，以目前實價所揭露的價格確實不理想，過去忠孝東路主要道路、甚至是巷弄店面，一樓店面的成交單價都會超過 2 樓的二倍，如今忠孝東路巷內的中古華廈單價都能破百萬，店面成交價不到 200 萬元，足見店面市場仍在低檔，另一方面，目前整體房市偏空，賣方認為時機不對而惜售，尤其黃金地段店面的屋主封盤不賣，市場優質物件供給不多，買賣雙方都觀望以待，因此價量低迷。

郎美囡表示，自從國內興起多元化購物中心及百貨商場的經營模式，讓消費者在同一棟建物或以空橋、地下道連通的多棟建物內，即可滿足吃喝玩樂、逛街消費等體驗，消費者走出商場的意願低，故百貨商場不容易帶動周邊的街邊店面，購物中心對整體商圈發展的助益有限。

此外，台北市除了西門町、中山站商圈維持租金水平，大部分店面的租金與疫情衝擊時差距不大，造成店面價格有議價空間，倒是提升自用型買方的興趣，投資置產的比例降低不少。