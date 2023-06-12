〈房產〉繼新竹高鐵站區標案後 交通部移師嘉義站區再推3萬坪地上權案

交通部鐵道局辦理「高速鐵路新竹車站特定區事業發展用地開發經營案」由宏匯、冠德 (2520-TW) 旗下環球購物中心共組的聯盟取得最優申請人資格後，將建地上 40 層複合式商辦大樓，交通部鐵道局將再推 3 萬坪，以 70 年地上權開發模式的高鐵嘉義車站特定區事業發展用地開發經營案。

協助此案的商仲第一太平戴維斯指出，此案基地位於高速鐵路嘉義車站特定區內，包含嘉義縣太保市太頂珠段 50、50-2 地號等 2 筆土地，土地面積約 9.87 公頃 (約 3 萬坪)，平均容積率不得大於 240%，地上權期間為 50 年，並得優先續約 20 年，已於 6 月 6 日正式公告，截標日期為 2023 年 10 月 4 日。

第一太平戴維斯指出，高鐵嘉義站周邊近年有諸多重大建設及民間開發案持續進行，包括無人機 AI 創新應用研發中心以及總面積達 429 公頃的馬稠後產業園區，其中嘉義縣府分回 112 公頃土地全數完售，廠商陸續建廠中；另外，嘉義科學園區也於今年 5 月開工動土，預計 2029 年完成開發，將創造 5700 個就業機會，可望帶動嘉義從農業大縣轉型為農工大縣，並且在西部科技走廊中，扮演銜接南科、中科發展動能重要的角色。

第一太平戴維斯協理戴廣平表示，嘉義縣正面臨轉型階段，縣政府以及中央部會積極投入大量資源，希望將產業型態進一步升級，除了相關產業園區開發以外，嘉義縣政府正辦理擴大嘉義縣治特區市地重劃開發，未來該區將成為嘉義縣重要的優質住宅區域，潛在人口增長動能將帶動區域商業服務的需求。本次主辦的地上權招商案，未來可規劃為大型零售商業設施、百貨、旅館及會展中心，以及無汙染性辦公空間供產業發展等使用，基地面積高達 3 萬坪，可因應區域發展進程採分期分區開發。

交通部鐵道局先前辦理 1.5 萬坪的「高速鐵路新竹車站特定區事業發展用地開發經營案」由宏匯、冠德 (2520-TW) 旗下環球購物中心共組的聯盟取得最優申請人資格，並已完成簽約，預計投入 155 億元，以未來之心 Gateway Plaza 為開發定位，塑造國際級建築及景觀設計塑造門戶新地標。