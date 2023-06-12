〈房產〉七都最划算購屋熱區 這兩都會區內高低價區價差逾千萬元

房仲業者根據聯徵中心今 (2023) 年第一季的最新統計資料顯示，全台七都平均鑑估值最親民的平價購屋熱區，各都分別由萬華、八里、觀音、湖口、清水、新營及大寮，名列最平價熱屋熱區，其中除了萬華之外，各區總價千萬元有找，且在台中及新竹最高價區與最低價區的價差千萬元。

其中台北的大安和萬華平均鑑估值價差最大，達 1585.8 萬元，而新竹地區的平價熱區湖口鄉，與房價領頭羊的竹北僅相隔一個交流道，緊鄰蛋黃區鑑估值價差也破千萬。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，在一般刻板印象中，都會區的平價行政區，都是離都心很遙遠的蛋殼區，但今年首季全台七都的平價購屋熱區，像是台北的萬華、新竹的湖口、以及高雄的大寮，皆為鄰近蛋黃區的蛋白區，因此民眾不需捨近求遠，就能達成低負擔成家的心願。

陳定中指出，各都的高價區，也不盡然是傳統認知的核心蛋黃區，比如新北鑑估值最高的區域，就落在林口而非板橋；蘆竹的鑑估值，也超過桃園市的桃園區、中壢區雙核心；台南最高價區域亦非東區或安平，反倒由善化居首。原因在於蛋黃區單價高昂，近年市場交易以低總價物件居多，使平均購屋總價明顯下修，且消費者外移至蛋白區購屋後，能買空間更大、屋齡更新的房子，遂出現部分蛋白區平均鑑估值逆襲蛋黃區的現象。

由統計顯示，全台七都平價購屋熱區中，新竹的湖口是唯一緊鄰蛋黃高價區的低價區，且與竹北價差達 1044.8 萬元，相當於打了 4 折，也就是說，只要不到竹北半價的預算，就能在隔壁的湖口買房成家。

台灣房屋湖口直營店店長范國斌表示，湖口早期的建設話題不多，加上房市客源以在地工業區藍領為主，負擔能力有限，因此房價長年在 1 字頭徘徊，但湖口其實是北桃民眾沿國道 1 號、台鐵南下新竹的第一站，距離竹北市、新竹市也不遠，交通優勢鮮明，且近年受竹科帶動，當地擁有 6.5 萬就業人口的新竹工業區，已從傳產重鎮轉變為高科技、生技產業聚落，也拉抬了客群的購買力，並吸引竹科買盤轉進湖口，使湖口房市價量齊揚。

范國斌指出，現今湖口的整體房價已來到 2 字頭，新案更可見 3 字頭價碼，不過與竹北市、新竹市相比，仍具有顯著的低價優勢，加上近年湖口有王爺壟、竹九、吳厝、維東等重劃區開發，生活環境愈來愈好，讓湖口受到不少小資族青睞，成為「青年安心成家」的熱門選擇。