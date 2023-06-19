今年第2批地上權釋出12宗標的 其中6宗首次列標 8/7開標

國產署釋出今 (2023) 年第 2 批地上權招標，合計共釋出 12 宗標的有 6 宗為首次列標，其中位於台北市松山區的住宅區，面積約 117 坪、權利金底價 1.09 億元；另外，台中市干城商業區土地面積 1214 坪、權利金底價 5.6 億元，較受矚目。

根據國產署公告，今年第 2 批招標土地包括台中市 4 宗，高雄市 2 宗，另外，台北市、新北市、台南市、宜蘭縣、雲林縣、嘉義市各 1 宗，合計面積 4.6 公頃，權利金底價共 18 億 5690 萬餘元，預計 8 月 7 日開標。

國產署副署長李政宗表示，本批次首次列標者有 6 宗，屬住宅區土地有 5 宗，包括位於台北市松山區土地位於寧安街靜巷內，鄰近小巨蛋，住宅環境良好；台中市東區臨進化路土地，鄰近干城商業區，生活機能成熟。

台中市梧棲區 2 宗土地位於梧棲新興開發地區，鄰近土地於 2022 年陸續標脫，極具市場潛力，本次 2 宗標的坵塊方整，條件相當優質；台南市新營區土地，為新營地區首宗列標標的，鄰近新營工業區且交通便利。

另一宗嘉義市第二種休閒專用區土地，位於嘉義市市郊，容許使用項目有零售業、金融保險業、娛樂健身服務業等多種業別，適合相關行業經營者投標。

至於 6 宗曾經列標的土地包括台中市干城商業區土地，去年第 4 批併其他土地一起列標未標脫，因此本次改單獨列標；雲林北港商業區土地位於市區精華地段；新北市土城區住宅區土地，附近已完工之新建案林立。

而位於宜蘭縣員山鄉住宅區土地，面積超過 1 公頃，是少見的大面積標的；高雄市岡山區住宅區土地，位於岡山市中心，生活機能良好；另外，高雄市仁武區社區中心商業區土地，鄰近國道 1 號及 10 號鼎金系統交流道，交通相當便利。