〈房產〉5月全台房地合一稅33.3億元創今年新高 仍年減約6%

由於 5 月工作天數較多，加上今年農曆年後的買氣緩步回升，因此 5 月統計個人的房地合一稅收回升到 33.3 億元，較 4 月的 22.9 億元明顯增加，一方面因為工作天數較多，帶動稅收增加，一方面也反映市場緩步回溫，不過與去年 5 月同期相比，仍減少約 6% 的幅度。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，若把 4、5 月平均每個月房地合一稅收約 27 億元，其實就和 3 月相當，短期比較明顯波動因是來自於工作天數的差距，由於整體市場 3-5 月買氣變化其實幅度不大，房地合一稅應該不至於出現大幅的波動，可以觀察下個月房地合一稅收是否平穩一些。

統計顯示，個人 5 月房地合一稅收王還是台中市，5 月稅收 6 億元，但年減 15%，其次是新北市的 5.5 億元，大致和去年同期持平，變化較大的是台北市 5 月稅收 4.8 億元，年增幅度達 55%，減幅較大的是桃園市，5 月房地合一稅收 2.8 億元，年減 34%，台南市稅收 2.7 億元，年減 25%，高雄市房地合一稅收 4.2 億元年減 13%，普遍都呈現年減表現。

曾敬德指出，房地合一稅收是否增加，主要與 2016 年取得的不動產，出售時是否有明顯房價上漲有關，另外，若是交易的件數越多，相對也會帶動稅收增加，若要解讀短期的交易量已經下滑，但 2016 年後取的不動產，出售時房價都有明顯上揚，尤其房地合一稅 2.0 上路後，適用短期較高稅的時間拉長，也會刺激房地合一稅收增加，建議民眾出售不動產時，若符合房地合一稅的課稅條件，應該先規畫如何降低稅賦負擔。