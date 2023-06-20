美議員將會晤汽車業高層 要求供應鏈降低依賴中國

彭博、路透引述知情人士報導，美國跨黨派議員小組周二 (20 日) 將前往底特律，要求福特汽車 (F-US)、通用汽車 (GM-US) 和博世 (Bosch) 等供應商降低對中國的依賴，尤其是在電動車電池方面。

這四名議員都是眾議院新成立的「中國特別委員會 (China Select Committee)」成員，他們將會晤福特執行長 Jim Farley 和通用執行長巴拉 (Mart Barra)，以及多家汽車供應商主管，包括博格華納 (BorgWarner)(BWA-US)、Continental 、博世、Tenneco 和電池新創公司 Our Next Energy(ONE)。

消息來源說，四名議員將對福特與寧德時代 (CATL) 的合作關係提出質疑，並關注汽車業更廣泛的依賴中國現象。他們將提出，寧德時代與中國共產黨關係密切，並接受中國政府補助，導致美國企業被削弱。

據悉，他們還將對寧德時代技術提出質疑，認為是從美國教育機構和企業取得而來。他們也將要求企業揭露，生產汽車時是否使用了涉及新疆維吾爾族人強迫勞動的零組件。

這四人分別是共和黨的 Mike Gallagher、John Moolenaar，以及民主黨的 Raja Krishnamoorthi 和 Haley Stevens。Gallagher 是新設立中國特別委員會的主席，而 Krishnamoorthi 則是該委員會的位階最高的民主黨人。

福特正計劃利用寧德時代 (300750-CN) 的技術，在密西根州設立一座造價 35 億美元的電池工廠。維吉尼亞州州長 Glenn Yougkin 今年稍早退出電池廠選址候選名單，認為這會是允許中國削弱美國汽車產業實力的「特洛伊木馬」。

福特周一表示：「我們與委員會有一致目標，希望強化美國競爭力並在美國建立電動車供應鏈。我們將在明日的會議，說明為此所做的努力。」通用及其他企業拒絕對此次會議置評。

拜登政府多次對中國在電動車電池方面領先美國表達疑慮。彭博新能源財經 (BNEF) 的資料顯示，中國企業在電動車電池市場的佔有率超過一半，某些電池原料需求，甚至多達 90% 都來自中國。美國運輸部長布塔朱吉 (Pete Buttigieg) 周日表示，美國需要採取行動因應過度依賴中國的問題。

身為中國特別委員會主席的 Gallagher，曾在 4 月向特斯拉依賴中國的問題提出質疑，當時特斯拉剛宣布，將在上海設立超級電池工廠。