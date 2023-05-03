積極布局電動車產業 泰國與寧德時代等電池製造商洽談建廠

路透周三（3 日）報導，泰國投資促進委員會（BOI）秘書長 Narit Therdsteerasukdi 表示，泰國正在與中國寧德時代 (300750-CN) 及其他電池製造商洽談在當地建廠。泰國是東南亞第二大經濟體，盼能成為地區電動車生產中心。

與此同時，泰國也透過減稅與補貼方式來推動電動車生產與普及，努力成為中國以外全球電動車供應鏈的關鍵參與角色。

Narit 說：「我們正與許多公司談判，不僅是寧德時代，還有電池產業的許多公司。這是泰國政府的目標之一，希望吸引電池生產商在本地建廠。」不過他並未透露細節，目前仍不清楚這些談判進展到何種程度。

對此，寧德時代也沒有立即回應置評請求。該公司是全球占主導地位的電池供應商，市占率為 37%，而其目前在東南亞沒有生產設施。

寧德時代去年與泰國能源巨擘 PTT Pcl 的一家子公司達成策略合作，以探索該地區電池相關業務的潛在合作和發展機會。PTT 子公司 Arun Plus 是跟台灣富士康（鴻海）(2317-TW) 所合資的，正在興建一座工廠，目標是最早於 2024 年在泰國開始生產電動車。

過去幾年內，泰國吸引電動車公司投資，主要是中國公司，其中包括長城汽車和比亞迪 (01211-HK)(002594-CN)，但 Narit 表示泰國希望吸引電動車供應商和組裝廠近來，包括在當地生產電池和充電器等關鍵零組件。

Narit 說，泰國政府的目標是支持和補貼大型電池生產設施，另外泰國也正在優先支持那些替產能超過 8GWh 的工廠提供資金投資。

寧德時代目前有 13 個電池生產中心，其中 11 個在中國、1 個在匈牙利，另 1 個則在德國。努力在中國以外，快速擴張事業版圖的寧德時代，與福特汽車 (F-US)、本田汽車以及 BMW 等都有簽訂合約。同時，寧德時代的電池還有供應福斯汽車 ID 系列電動車，以及在中國製造的特斯拉 (TSLA-US)。