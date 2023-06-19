〈陸港盤後〉王毅會布林肯未提振市場信心 A股三大指數齊跌

中國 A 股市場三大指數周一（19 日）收盤齊跌，滬指跌 0.54%，中共外交體系「一把手」王毅會見美國國務卿布林肯的消息並未提振市場信心，且上周五中國國務院釋出的潛在刺激措施細節有限，令投資人感到失望。

滬指周一收盤跌 0.54% 報 3,255.81 點，深成指跌 0.29% 報 11,274.05 點，創業板指跌 0.21% 報 2,265.18 點；兩市成交額合計人民幣 1.1067 兆元，「北向資金」淨流出 14.47 億元。

半導體、軍工、電力、汽車等類股上揚，CPO、算力、人工智慧、無人駕駛等族群表現活躍，保險、地產、釀酒、家居、物流、銀行、石油、券商等類股則走低。

香港恒生指數周一收盤跌 0.64%，恒生科技指數跌 1.3%。

布林肯周日與中國外交部長秦剛舉行會談後，周一拜會王毅。王毅要求美方停止炒作「中國威脅論」，取消對華非法單邊制裁，放棄打壓中國科技發展，不得肆意干涉中國內政。

王毅並著重剖析台灣問題的實質，強調維護國家統一，永遠是中國核心利益中的核心，是全體中華兒女命運所繫，是中國共產黨矢志不渝的歷史使命。在這個問題上，中國沒有任何妥協退讓餘地。

此外，中國政府推出刺激措施的步調緩慢，讓投資人更加擔憂中國經濟。上周中國國務院釋出的潛在刺激措施細節有限，並未提出任何具體方案，令投資人感到失望。本周李強出訪德國與法國，也代表短時間內北京可能不會宣布刺激措施。

國務院總理李強上周五主持國務院常務會議，從增強宏觀政策調控力道、擴大有效需求、做強做優實體經濟、防範化解重點領域風險等四大方面，研究提出一批政策措施。李強強調，要及時提出具備條件的措施，並加強政策措施儲備，最大限度發揮政策綜合效應。

高盛在周日公布的研究報告顯示，經濟學家把中國今年國內生產毛額（GDP）成長率預測調降至 5.4%，原本為 6%。閃輝等經濟學家表示，不管北京即將推出何種寬鬆政策，力道都不太可能超過以往經濟下行時期，包括 2020 年。

高盛經濟學家指出，由於人口萎縮、債務水準上升及「房住不炒」定位，房市和基建刺激措施可能會是定向，且比較溫和。如果北京再走老路，靠房市與基建催動經濟，會與高層反覆重申的「高品質成長」主張不同調。