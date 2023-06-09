Politico：美國務卿布林肯最快下周訪問中國

美媒 Politico 援引知情人士說法報導，美國國務卿布林肯 (Antony Blinken) 計劃最快下周就會啟動訪中行程。

其中一位知情人士表示，布林肯有望在結束目前的中東訪問行程後前往北京。一旦成行，這將是繼 2018 年時任國務卿蓬佩奧 (Mike Pompeo) 之後，美國首位訪問中國的最高層級官員。

不過，國務院發言人 Vedant Patel 被問到訪中計畫時表示，目前沒有要宣布任何行程，中國駐美大使館也沒有證實布林肯訪中消息，僅稱中國對於和美國展開對話抱持開放態度。

今年 2 月爆發的中國氣球事件，導致布林肯的訪中行程被迫延後，拜登政府也持續努力，希望重建高階官員在外交和軍事領域的溝通渠道。

負責東亞和太平洋事務的助理國務卿康達 (Daniel Kritenbrink) 本周稍早訪問北京，白宮國家安全會議中國與台灣事務資深主任莎蘭 (Sarah Beran) 也同行。

白宮國家安全會議 (National Security Council) 發言人柯比 (John Kirby) 周二 (6 日) 表示，這趟行程的其中一項目的，是確保美中溝通渠道暢通，並商討未來進行更高級別訪問的可能性。

然而，中國外交部官員近期公開拒絕美國對兩國官員會晤的請求，理由包含美國對中國祭出半導體出口禁令、持續對台軍售，以及拜登政府上月出席七大工業國 (G7) 領袖峰會後，強調對中國關係將尋求去風險及多元化。

拜登上月底出席日本廣島 G7 峰會後樂觀表示，美中關係可望很快解凍，中國商務部長王文濤幾天後便在華盛頓會見美國商務部長雷蒙多 (Gina Raimondo) 和貿易代表戴琪，但美國提出讓雙方國防部長在新加坡會晤的請求，卻遭北京拒絕，顯示美中關係依然脆弱。