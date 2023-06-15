美方證實布林肯本周訪中 淡化美中關係有突破性進展的可能

美國國務院證實，國務卿布林肯 (Anthony Blinken) 本周訪問中國，成為五年來首位訪中的國務卿，但在他和中國外長秦剛通過電話後，美方淡化此行能為美中關係帶來突破性進展的可能性。

彭博報導，布林肯將在 6 月 16 日至 19 日首次以國務卿身分到訪中國，目的在讓兩大經濟體關係回穩。美國官員試圖降低達成任何突破性進展的可能性，僅形容這次會議是在好幾個月緊張過後，雙方恢復溝通的機會。

國務院東亞首席外交官員 Daniel Kritenbrink 周三 (14 日) 說：「我們前往北京，並非期待美中關係達到某種突破或轉變。我們採取實際、自信的方式，誠摯希望以盡可能負責任的方式，管理彼此的競爭。」

Kritenbrink 預期，布林肯將「重申美國在維護台海和平與穩定方面的持久利益」，並將討論到烏克蘭情勢。

Kritenbrink 表示，布林肯此行最主要目的將是「與中國進行坦率、直接和具建設性的討論」，但他對任何進展持保守態度，他說：「我們將有實質且富成效的議程，但我要再次說明，重點應擺在首要目標，不一定要交出一長串成果。」

布林肯周三稍早和秦剛通話時的氣氛仍偏緊張。根據中國媒體報導，秦剛表達希望美國推動兩國關係止跌回穩的看法，並就台灣問題等核心利益闡明嚴正立場。

美國國務院發言人 Matthew Miller 則在聲明中說，布林肯強調保持開放溝通管道的重要性，以管理美中關係，避免誤判和衝突。

根據中國媒體稍早的報導，布林肯將在 6 月 18 日至 19 日到訪中國。美中均未說明布林肯將會晤哪位中國官員。

布林肯原定今年 2 月訪問中國，但在爆發疑似中國高空間諜氣球遭美國擊落後，雙方關係更趨緊張，出訪行程也喊卡。