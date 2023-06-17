台寶生醫3億元資金到位 推進下肢缺血新藥一期臨床

新藥公司台寶生醫 (6892-TW) 現金增資案順利完成，3 億元資金已全數到位，資金將用來推進下肢缺血基因修飾細胞新藥 MSC/VEGF 的美國一期臨床試驗，以及拓展亞太與美國 CDMO(委託開發暨製造服務) 業務。

台寶此次現增是興櫃後的首輪增資，除了員工與原始股東外，還包含兆豐銀行、中華開發貳生醫創投等特定人認購如期完成，隨著資金到位，將加速與美國加州大學戴維斯分校 (UC Davis) 的合作，啟動治療下肢缺血基因修飾細胞新藥 MSC/VEGF 的美國一期臨床試驗。

營運長楊鈞堯表示，MSC/VEGF 是全球首個利用「異體間葉幹細胞基因修飾技術平台」開發出的候選新藥，該技術由台寶生醫向美國加州大學戴維斯分校 (UC Davis) 取得全球獨家授權，首個適應症為糖尿病和動脈硬化引起的下肢缺血症，目前已經完成與美國 FDA 的 Pre-IND 會議 (臨床試驗申請前會議)，預計今年下半年提交美國一期臨床試驗申請並展開收案。

下肢缺血病患的現行療法，除了透過血管重建等手術方式治療外，尚無有效的治療藥物，即便手術後也只有約 25% 病患的病情有機會改善，多數患者在一年內仍面臨被迫截肢或死亡的威脅。此外，也有超過一半的病患因為同時有二種以上的慢性病，如糖尿病、高血壓等，並不適合進行手術治療。

楊鈞堯進一步表示，MSC/VEGF 是利用基因修飾骨髓間質幹細胞，使其分泌血管內皮新生因子 (VEGF) 的功能大幅提升至未修飾前的 7 倍以上，擁有更強的血管新生能力，可在病患的患肢形成新的微血管叢，促進血管網絡生長、重建血液循環，從根本原因治療下肢缺血問題，為病患帶來新的治療選擇。

根據諾和諾德基金會 (Novo Nordisk Foundation) 資料顯示，全球約有 2200 萬人受下肢缺血所苦，未被滿足醫療需求明顯且潛藏龐大的市場商機，台寶生醫將加速推進 MSC/VEGF 新藥的臨床試驗，並爭取符合再生醫學先進療法的審查資格 (RMAT)，未來希望透過法規優勢，爭取新藥的及早上市以嘉惠病患。