合一廣效型新冠新藥 向美申請二期臨床試驗

合一 (4743-TW) 與中天 (上海) 共同開發廣效性治療新冠病毒感染小核酸新藥 SNS812，繼完成美國一期臨床試驗後，向美國 FDA 提出二期臨床試驗申請，目標第三季展開試驗並開始收案。

SNS812 已完成美國一期臨床試驗，獲得完整的藥動學參數資料、初步驗證人體安全性。合一依據該相關資料，針對治療新冠病毒感染向美國 FDA 提出二期臨床試驗申請，來探索 SNS812 用於 COVID-19 患者的療效、安全性、耐受性和藥物動力學特徵。

合一開發的 SNS812 為廣效性抗新冠病毒小核酸藥物，作用範圍涵蓋新冠病毒近 99.8% 的變異株，並且能以皮摩爾 (pico-molar) 的濃度抑制 Alpha、Delta、Gamma、Epsilon 和 Omicron 等主流病毒株。

此外，根據合一 K18-hACE2 轉基因小鼠實驗顯示，SNS812 能透過預防性投藥，抑制感染後肺部活病毒的產生；感染後投藥的治療性研究也顯示，可減少 96.2% 的活病毒產生；SNS812 同時也降低新冠病毒引起的肺部病徵，包含肺泡損傷、血栓和免疫細胞浸潤等。

截至今年 5 月 17 日，嚴重急性呼吸系統綜合症冠狀病毒 2(SARS-CoV-2，新冠病毒) 已經感染全球超過 7.66 億人，造成超過 693 萬人死亡。變異株仍持續造成疫苗突破性感染與重覆感染，預期未來衍生的新變種病毒，將反覆在全球造成週期性的疫情。

合一認為，SNS812 有機會成為不受病毒突變，可長期使用的抗冠狀病毒藥物。過去全球每年流感患者約 1000-2000 萬人，大流行時可達 4000 萬人，也為羅氏的 Tamiflu(克流感) 創造年均超過 10 億美元營收。

目前新冠病毒傳染力遠高於流感，年均感染人數已超過 1.5 億人且持續攀升。國際分析機構 Transparency market research 於 2023 年發布的預測指出，新冠治療藥物的市場在 2031 年很可能遠超過傳統的流感藥物，達到 162 億美元。