全福生技9月底前完成現增 強化三大新藥領域

左至右為全福總經理徐文祺，右為董事長林羣。(鉅亨網記者沈筱禎攝)
左至右為全福總經理徐文祺，右為董事長林羣。(鉅亨網記者沈筱禎攝)

全福生技 (6885-TW) 預計今年 9 月底前完成現增，資金將運用在完成乾眼症新藥 BRM421 美國三期臨床、加速神經營養性角膜炎新藥 BRM424 的美國二期臨床，以及與國際新藥廠合作。

全福董事會日前通過辦理現增案，預計發行普通股 2-2.25 萬張，暫定發行價格每股 60-80 元，預計募集 12-18 億元。

董事長林羣表示，大部分資金會用在推進乾眼症新藥 BRM421 美國三期臨床試驗，預計收案高峰將落在 7、8 月，將如期在第四季完成收案並取得初步臨床數據，完整的 CSR(臨床研究報告) 則會在明年 3、4 月出爐。

授權進度方面，總經理徐文祺指出，目前潛在合作對象大多傾向三期數據出爐後，再進一步做細節討論，雖然授權主要地區是在美國，不過今年仍會有區域性的小型授權。

徐文祺指出，近期積極提升 BRM421 知名度，且與美國多位 KOL 接觸反饋良好，此外，BRM421 的用藥機轉機制有望修復瞼板腺，未來也不排除擴大適應症範圍。

神經營養性角膜炎 (NK) 新藥 BRM424 美國二期臨床預計今年 6、7 月開始收案，預計收近 50 名患者，為加快收案進度，將收案中心增加至 10 個，目標一年半完成收案。

全福指出，神經營養性角膜炎的診斷複雜，並缺乏有效的治療方法，目前全球僅一款藥品獲准在歐美上市，而 BRM424 已取得美國 FDA 孤兒藥資格認定，可降低開發成本，有助新藥及早上市。

除了推進兩項新藥臨床試驗外，林羣提到，將透過全福的色素上皮衍生因子短胜肽鏈 (PDSP) 技術平台與其他新藥公司合作，近期就與國際新創公司簽定 MOU(合作意向書)，攜手開發癌症用藥，初期會先啟動人體臨床試驗，若未來順利授權，將再取得分潤金。

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