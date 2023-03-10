台寶生醫CDMO業務發酵 Q2陸續貢獻營收

異體幹細胞新藥開發公司台寶生醫 (6892-TW) 營運長楊鈞堯表示，委託開發暨製造服務 (CDMO) 業務預計第二季會開始有貢獻，客戶涵蓋國內外新藥、外泌體等相關領域，有望推升今年營運成長。

楊鈞堯指出，細胞醫療的運輸相當昂貴，適合在地化生產，隨著越來越多的細胞醫療產品獲准上市，也為區域型 CDMO 業者帶來龐大的潛在商機，而公司歷經逾半年與客戶進行細胞培養及篩選、技術及製程開發等需求逐一對接，目前已進入最後階段，預計第二季可望逐步挹注營收。

台寶生醫的細胞治療製備處理中心 (CPC) 是全台首個正式營運的細胞醫療 PIC/S GMP 工廠，有 12 條獨立閉鎖型模組化全自動生產線，與歐美先進製程同步，可同時生產自有產品與發展 CDMO 業務，符合細胞醫療小量多樣化的需求。

新藥開發方面，台寶生醫旗下有多款間葉幹細胞新藥進入不同的臨床試驗階段，為加速開發，董事會通過辦理現金增資計畫，預計募資上限 4 億元，將支應各項研發與臨床試驗、製程開發等費用，以充實營運資金。

台寶生醫從美國加州大學戴維斯分校 (UC Davis) 技轉創新基因修飾技術，開發出全球首個治療下肢缺血的基因修飾細胞新藥 MSC/VEGF，預計今年下半年將在美國、台灣二地同步申請一期臨床試驗；膝骨退化性關節炎新藥 Chondrochymal 二期臨床試驗預計今年中完成收案。

台寶生醫因旗下新藥尚處於研究開發及臨床試驗階段，去年全年稅後虧損 1.89 億元，每股虧損 3.82 元。