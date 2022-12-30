台寶生醫心肌梗塞新藥啟動一期試驗 目標2024年完成收案

台寶生醫 (6892-TW) 今 (30) 日公告，旗下治療急性心肌梗塞 (AMI) 新藥 OmniMSC 的一期臨床試驗，獲衛福部同意從學術研究用，變更為可供查驗登記用臨床試驗計畫，預計招收 10 位病患測試藥物安全性，若一切順利有望 2024 年第三季完成收案。

急性心肌梗塞主要是因為心肌的血液供給、冠狀動脈循環突然中斷，無法獲得足夠氧氣產生損傷，由於容易併發心律不整與心臟衰竭造成休克或死亡，屬於心臟疾病中較為嚴重的病症。根據最新公布的國人十大死因排行，心臟疾病僅次於惡性腫瘤 (癌症)，高居十大死因第二大。

台寶表示，目前急性心肌梗塞的治療方式多以藥物嘗試溶解血栓，或施行心導管手術等為主，而不論採那一種方式，皆以快速讓血液重新回流到心臟為目標，但當血流恢復後，心肌細胞重新獲得氧氣供給時，容易因氧化壓力產生再灌流損傷 (IRI)，對心肌造成二次傷害，令心肌細胞死亡，進一步擴大心臟壞死的範圍。

另外，現行雖有多項藥物與療法嘗試降低或預防 IRI，但多屬於仿單標示外使用或實驗性療法，尚未有經 FDA 核准的藥物上市，存在未被滿足的醫藥需求。

營運長楊鈞堯說，TW-201 新藥一期臨床試驗，將以骨髓間葉幹細胞治療急性心肌梗塞病患，透過早期介入的方式，藉由骨髓間葉幹細胞具有的抑制發炎、血管新生與再生功能等作用，預防或降低 IRI 的發生，提升心肌梗塞治療後的恢復效果。

楊鈞堯指出，台灣每年新增的急性心肌梗塞病患約 1.2 萬名，在美國則約有 82 萬名新增病患，根據文獻統計，美國每位急性心肌梗塞患者的平均治療費用約為 1.2 萬美元，預估單在美國市場，每年約有逾 98 億美元市場規模。