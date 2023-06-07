暴增27倍！中國民眾瘋狂去香港買保險 什麼原因？

香港保險業監管局統計的數據顯示，第 1 季香港保費總額達到 1,472 億港元，年降 7%，但中國訪客購買個人人壽商品的規模暴增 27 倍，原因包括跨境人流恢復正常，以及長期分紅比較吸引人。

據《每日經濟新聞》報導，上季中國訪客新造業務保費水準達到 96.13 億港元，較一年前大幅上升 2,686.4%，佔個人業務總額 20.5%，新造保單數目為 34,506 份，也激增 3,253.4%。

相較於 2019 年第１季中國訪客新造業務保費 128 億港元，現階段中國民眾的保單已回升至 2019 年同期逾七成水準。

第 1 季中國訪客在香港購買的保單中，按保單數計，終身壽險的成長動能最強勁，驟增 65 倍；按保費計，年金、儲蓄壽險搶眼，分別增長 89 倍、67 倍。

對此香港保險業監管局說：「跨境人流恢復正常，釋放了壓抑多時的需求，加上去年同期基數較低。」

一位保誠保險代理人表示：「全面通關後，確實有銷售激增的情況，今年開的單很多是這幾年的累積客戶。」

保誠在 5 月宣布，計劃在港再招聘 4,000 名理財顧問，以滿足香港與中國客戶對保障商品的需求。目前保誠香港代理團隊的理財顧問人數接近 2 萬人。

「內地赴港買保險，主要是儲蓄險和重疾險兩大類，今年增長較快的是理財屬性的終身人壽保險，與內地同類型商品不同，香港儲蓄類商品設計為保底利率低、預期收益率高的形態吸引消費者。」一位保險經紀人說，以某款港澳熱銷的「XX 多元化貨幣計畫」為例，賬戶價值包含保證（現金價值）和非保證（分紅）兩個部分，保戶可得第八個保單年度回本，投保 30 年年複利為 6.01%。

中國精算師協會創始會員、資深精算師徐昱琛則表示，現在中國民眾買港險，以理財險居多，主要是分紅險。相較於中國的理財險商品，其最大優勢在於長期分紅比較吸引人。雖然保證的部分比較低，只有 1% 左右，但加上預期分紅，長期收益率可達到 6%～7%。

以友邦、安盛、保誠、宏利四家保險公司的港險為例，在同樣投保情況下（0 歲男孩，5 年期交費，年交 5 萬美元），港險普遍支持多種貨幣轉換、紅利鎖定、雙重貨幣賬戶，以及更改受保人、保單分拆等功能。按其演示收益率，30 年複利約 5.88%～6.01%。

不過，業界人士提醒中國民眾，未來出險理賠時，匯款回來需要有一些手續。在中國，每人每年的結匯額度是 5 萬美元，超額需要消費者提供保險合約與保險經營機構付款證明。