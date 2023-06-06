遊客回來了！香奈兒拿下香港高租金店面

法國奢侈品牌香奈兒（Chanel ）最近拿下香港三年來最貴租金店面之一，每月店租達 300 萬港元（383,000 美元），顯示香奈兒看好遊客回歸香港。

據《彭博》報導，香奈兒近期在香港銅鑼灣渣甸街京華中心租下 1765 平方公尺兩層複式店面，以及高達六層的沿街廣告外立面。租期從 2023 年 5 月起至 2026 年 5 月止，其後共有兩次三年續租權，最長總租期可達九年。

香奈兒並未透露租金金額，但據香港《明報》報導，香奈兒同意每月支付逾 300 萬港元，是香港自新冠肺炎疫情爆發以來租金最貴的店面。

此前香奈兒已經在銅鑼灣一帶設數家門市，包括位於時代廣場和利園銷售服飾和手袋的精品店，以及在崇光百貨和希慎廣場的美妝櫃台。香港是全球香奈兒門市最密集的城市之一，目前共有八家香奈兒精品店與 2 家鞋履專門店。

值得注意的是，雖然香港旅遊和零售業景氣快速回升，但景氣尚未完全回到 2019 年同期水準，這也體現在店租上。以香奈兒租下的京華中心店面為例，上任租戶是美國內衣品牌維多利亞的秘密，2017 年承租時每月租金約 700 萬港元，而更之前入駐的 Forever 21，月租金更高達 1,080 萬港元。

不可否認，受群眾抗議與疫情影響，過去幾年店租金額大幅下滑，香奈兒支付的租金比前租客少很多。高力國際（Colliers International）的數據也顯示，銅鑼灣 3 月租金只有十年前高峰的 30%。

儘管如此，此次香奈兒回歸開設街鋪大型旗艦店，顯示香港奢侈品行業逐漸回暖，奢侈品牌有意透過大型旗艦店為消費者提供更多商品。瑞銀的報告顯示，香港零售銷售額最快有望在 2024 年回到 2019 年的水準。

最重要的是更多中國遊客重返香港。香港入境事務處的數據顯示，今年「五一」期間入境中國訪客數量達到 62.55 萬人，恢復到 2019 年「五一」假期入境人數的六成。 香港在 2 月 6 日全面通關後，2 月訪港旅客初步數字為 146 萬人，是三年來單月訪港旅客人數首次突破百萬。