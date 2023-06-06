梁鳳儀：投資環境仍嚴峻 加強與中國互聯互通機制

香港證監會行政總裁梁鳳儀 6 日表示，為了讓香港進一步發揮國際資產管理兼私人財富中心的角色，香港證監會訂立了四大策略，包括推進基金在岸化、加強與中國的互聯互通機制、提供多元化的投資產品，以及應用科技來提升金融服務與回報。

梁鳳儀在香港投資基金公會的年會上，發表題為「重新思考、整備和部署：香港作為資產管理中心的發展路向」的演講時表示，儘管 2022 年強積金成分基金資產淨值同比跌超 10%，但資產管理業在 2023 年第一季的數據令人鼓舞。

她進一步指出，在 2022 年的大部分時間裡，股票與固定收益市場受到重創，拖累大多數公募基金的估值下挫。股市創下 2008 年以來最差的表現，跌幅達 20%，而債券指數跌幅亦達到雙位數。不論如何配置資金，股債的長線投資者去年均普遍虧損。強積金也不能倖免。

「縱然經歷完美風暴，香港依然展現韌力。」梁鳳儀說。

經歷 2022 年「完美風暴」後

第一季的香港資管數據令人鼓舞

梁鳳儀在會議上分享了香港資產管理業在 2023 年第一季度的一些數據。首先，超過 400 家持有第 9 類牌照的持牌法團，在第一季度的資產管理收入按年持平，對比它們在 2022 年每季均錄得雙位數按年跌幅，情況有明顯改善。

此外，在香港註冊成立的基金資產淨值已從去年第三季的低位反彈並恢復增長，並連升兩季至 1750 億美元水平。

第三，根據香港投資基金公會的數據，售予香港投資者的零售基金的銷售數字重拾增長，擺脫之前連續五季淨贖回的頹勢。

值得一提的是，今年初，港府撤銷最後一項防疫限制，且中國經濟重啟，當時香港猶如按下「重設」按鈕。資金大舉流入貨幣市場基金、短期債券、均衡基金及保險公司的授權投資組合。

投資環境仍然嚴峻

將聚焦四大策略

但梁鳳儀認為，當前投資環境仍為嚴峻。資產管理公司面對著實體經濟的信貸增長受制於高利率的問題；美國的債務上限和地區銀行引發的憂慮，以至地緣政治之間的博弈，只會令投資環境變得更加錯綜複雜。

梁鳳儀表示，香港證監會作為一家金融監管機構，需訂立明確的策略來應對當下的複雜環境，包括四大範疇，包括基金在岸化、平台、產品及科技服務。

她表示，投資基金在岸化是重點策略之一，這是爲了令香港成為資產管理樞紐，而後者最大價值體現在投資組合的建設和管理上。

我們的努力已漸見成果：過去三年，在香港註冊成立的基金數目增加 20% 至超過 900 檔，約佔所有獲認可基金的 40%，而期內，超過四分之三的新基金是在香港註冊成立。

其次，實現中國內地與香港市場的互聯互通，一直是長遠目標和承諾。只有在香港註冊成立的基金方能受惠於基金互認安排、ETF 通及理財通等多個現行機制，因此這些措施對香港的資產管理樞紐地位至關重要。內地與香港市場更緊密的聯繫，加上更豐富的投資產品選擇，最終將使兩地投資者受惠。