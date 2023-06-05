中國國務院釋利多 要延續新能源車車輛購置稅減免政策

中國國務院總理李強上周五（2 日）主持國務院常務會議，研究促進新能源車產業高品質發展的政策，表示要延續新能源車車輛購置稅減免政策，力圖進一步釋放新能源車消費潛力。

李強表示，要延續與強化新能源車車輛購置稅減免政策，建構高品質充電基礎設施體系，進一步穩定市場預期、改善消費環境，進一步釋放新能源車消費潛力。

據《彭博》上周五報導，知情人士透露，國務院正考慮把部分新能源車購置稅減免再延長四年，其中一項措施是繼續減免人民幣 30 萬元以下純電動車和插電式混合動力車的車輛購置稅。

上述消息代表新能源車國家購置補貼政策全面退場半年後，新能源車產業迎來盼望許久的政策利多。

今年來許多專家與車廠均呼籲政府延續車購稅減免政策。在 2023 中國電動車百人會論壇上，比亞迪董事長傳福就呼籲政府延長新能源車購置稅減免政策。

事實上，自 2014 年起，中國政府為支持新能源車產業發展，首次對新能源車實施免徵車購稅政策。去年 9 月，財政部、國家稅務總局、工信部聯合宣布，把新能源車免徵車購稅政策延長至 2023 年 12 月 31 日，以穩定市場預期，並提振市場主體信心。

此番國常會再次提出延續和強化新能源汽車購稅減免政策，這對受到新能源購車補貼退場等因素影響的新能源車市場而言，無疑是一劑強心針。

從市場規模來看，中國已成為全球最大新能源車市場，去年中國新能源車產銷量分別達到 705.8 萬輛和 688.7 萬輛，激增 96.9% 和 93.4%，產銷量連續八年位居全球第一。

中國汽車戰略與政策研究中心表示，中國新能源車產業仍處於發展初期，仍面臨行業獲利承壓等挑戰，需要政策繼續發揮引導作用。

中國新能源汽車市場廣袤，如果政府延續車購稅減免政策，相信會提供人民幣千億級規模的財政支持。國家稅務總局數據日前發布的數據顯示，上季全國共有 125.7 萬輛新能源汽車享受政策優惠，較一年前躍增 17.5%；免徵新能源車車輛購置稅人民幣 212.4 億元，暴增 36%。

乘聯會秘書長崔東樹表示，車輛購置稅減免的力道逐步大於新能源補貼。隨著新能源車規模擴大，今年新能源免稅金額將超過人民幣 1,000 億元。若政府在明後年延續政策，到 2025 年免稅金額可望接近人民幣 2,000 億元，遠高於新能源補貼金額。

