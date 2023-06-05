中國5月新能源車銷售成績單出爐 比亞迪銷量衝上歷史新高

中國 5 月新能源車銷售成績單出爐，儘管電動車大廠比亞迪 (002594-CN) 身陷長城汽車 (02333-HK) 舉報風波，但 5 月銷量仍衝上歷史新高，且今年來總銷量突破百萬大關。

比亞迪在上周四（1 日）公布產銷快報，5 月新能源車銷量超過 24 萬輛，刷新去年 12 月創下的銷售紀錄。今年 1～5 月，總銷量突破百萬關卡，達到 100.26 萬輛，較去年同期激增 97.63%。

比亞迪銷量強勁成長，新款車是一大功臣。今年 5 月，比亞迪推出漢 DM-i 冠軍版、漢 DM-p 戰神版、宋 Pro DM-i 冠軍版、2023 款元 Pro 等多款新車，在「油電同價」方向再進一步，對合資燃油車帶來較大壓力。

比亞迪表示，漢 DM-i 冠軍版和漢 DM-p 戰神版在上市當天累計訂單量就突破 8,051 輛。2022 年 9 月，比亞迪漢家族銷量達到 31,497 輛，成為當時中國在售 3,667 款車型中唯一一款單月銷量突破 3 萬輛的 C 級車型。

東吳證券說，今年比亞迪發布基於易四方技術的「仰望」品牌，有望推出海獅、騰勢 N7、宋 PLUS 改款等車型，預料今年比亞迪將實現從人民幣十萬元至百萬元車型全覆蓋。

除了新車之外，比亞迪銷量強勢成長，也得益於其在海外市場進擊。5 月，比亞迪海外銷售新能源乘用車 1.02 萬輛，今年 1～5 月，比亞迪海外銷量已經接近 6.38 萬輛，超過去年全年的 5.59 萬輛。

除了比亞迪，理想 (LI-US) 、蔚來 (09866-HK) 、小鵬 (XPEV-US) 、哪吒、零跑等造車新勢力也紛紛公布 5 月銷量。今年 5 月，理想交付新車 2.83 萬輛，較去年同期暴增 146%，銷量再度拿下造車新勢力第一；哪吒交付量為 1.3 萬輛，增長 18%，僅次於理想；零跑交付量為 1.21 萬輛，實現交車量破萬。

不過，曾處於造車新勢力第一梯隊、與理想並稱「蔚小理」的小鵬和蔚來，今年以來卻顯得有些掉隊。5 月小鵬交付 7,506 輛新車，較一年前銳減 25.87%；蔚來交付 6,155 輛新車，下滑逾 12%。

太平洋證券表示，今年新能源車市場進入「淘汰賽」，具備核心技術、加速技術升級、策略方向明確是車廠擴大市佔率的核心競爭力。

東方財富證券則說，整車企業將進入「戰國時代」，弱勢企業將被淘汰。美國電動車大廠特斯拉 (TSLA-US) 年初連續降價，加上汽車產業發展規律，未來幾年整車企業激烈價格戰不可避免，新能源車 VS 燃油車，傳統勢力 VS 新勢力都會面臨「非生即死」比拼。