〈陸港盤後〉中國5月財新服務業PMI升至兩年半以來次高 A股市場漲跌互見

中國 A 股市場滬指周一（5 日）收盤漲跌互見，滬指漲 0.07%，在中國 5 月服務業景氣回升至兩年半以來次高，但就業和市場預期出現趨弱跡象，國務院也表示要延續新能源車車輛購置稅減免政策，力圖進一步釋放新能源車消費潛力。

滬指周一收盤漲 0.07% 報 3,232.44 點，深成指跌 0.47% 報 10,946.08 點，創業板指跌 1.39% 報 2,202.14 點；兩市成交額合計人民幣 8,738 億元，「北向資金」淨流出 12.15 億元。

旅遊酒店、紡織服裝、零售、燃氣、汽車、醫藥、銀行等類股均走高，知識付費、網遊、體育、6G 等族群表現活躍，保險、家居、食品飲料、券商、有色等類股則同步走低。

香港恒生指數周一收盤漲 0.84%，恒生科技指數漲 0.43%。

據《財新網》周一報導，5 月財新通用服務業經營活動指數（服務業 PMI）為 57.1，較 4 月上升 0.7 個百分點，為連續第五個月處於榮枯線上方，並寫下兩年半以來次高紀錄。

財新製造業 PMI 回升 1.4 個百分點至 50.9，時隔兩個月重回擴張區間。在兩大行業景氣回升帶動下，5 月財新綜合 PMI 上升 2 個百分點至 55.6，創 2021 年以來新高，顯示中國企業生產經營活動加速擴張。

不過，上述走勢與國家統計局 PMI 不同調。統計局近日公布的數據顯示，5 月製造業 PMI、服務業 PMI 分別降 0.4 個、1.3 個百分點至 48.8、53.8，導致綜合 PMI 降 1.5 個百分點至 52.9，與 1 月相同，為今年來最低紀錄。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，服務業比製造業強仍是中國經濟一大特徵。5 月財新服務業 PMI 顯示服務業整體景氣回升，但就業和市場預期出現趨弱跡象。在財新製造業 PMI 中，就業出現惡化，價格水準大幅下降，樂觀預期同樣減弱。這顯示目前經濟成長內生動力不足、市場主體信心不強，更加凸顯擴大和恢復需求的重要性。

與此同時，中國國務院總理李強上周五主持國務院常務會議，表示要延續與強化新能源車車輛購置稅減免政策，建構高品質充電基礎設施體系，進一步穩定市場預期、改善消費環境，進一步釋放新能源車消費潛力。

據《彭博》上周五報導，知情人士透露，國務院正考慮把部分新能源車購置稅減免再延長四年，其中一項措施是繼續減免人民幣 30 萬元以下純電動車和插電式混合動力車的車輛購置稅。

上述消息代表新能源車國家購置補貼政策全面退場半年後，新能源車產業迎來盼望許久的政策利多。

今年來許多專家與車廠均呼籲政府延續車購稅減免政策。在 2023 中國電動車百人會論壇上，比亞迪董事長傳福就呼籲政府延長新能源車購置稅減免政策。