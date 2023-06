COMPUTEX、科技廠股東會、美債危機解除 本周大事回顧

台北國際電腦展 (COMPUTEX) 在本周盛大展開,輝達執行長黃仁勳除發表演講外,也至各家供應鏈夥伴攤位站台,引人注目,科技大廠鴻海、聯發科、聯電等也都召開股東會,釋出最新展望,另外,美國參議院在周四正式通過債限法案,美債危機跟著解除,以下為本周大事回顧:

〈COMPUTEX〉蔡力行、黃仁勳共同宣布 結盟推出車用平台

IC 設計大廠聯發科 (2454-TW) 周一召開產品記者會,執行長蔡力行與輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳同步現身,並正式宣布雙方結盟,一同搶進車用市場,提供完整的解決方案,預計雙方產品將在 2025 年底問世,並在 2026 年推向車用市場。

〈COMPUTEX〉用 GPU 建資料中心太貴? 輝達黃仁勳:買越多、省越多

IC 設計大廠輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳本周在 COMPUTEX 舉辦主題演講,內容圍繞人工智慧 (AI),除推出最新 GH200 超級晶片,也比較資料中心成本架構,直言以 GPU 建置的資料中心將遠低於 CPU,強調買越多、省越多 (The more you buy, the more you save.)。

〈COMPUTEX〉黃仁勳:電腦工業已重生 這是廣達的黃金機會

輝達執行長黃仁勳週二在 COMPUTEX 展中參觀組裝夥伴廣達 (2382-TW) 旗下雲達攤位,會中表示,生成式 AI、加速運算已經讓電腦工業重生,而這是台灣、也是廣達的黃金機會。

〈科技廠股東會〉鴻海劉揚偉:AI 伺服器商機優預期 下半年將有三位數成長

鴻海 (2317-TW) 週三召開股東會,董事長劉揚偉表示,下半年能見度還是不高,維持前次法說會全年持平保守的看法。不過,AI 伺服器商機優於預期,下半年預計會有三位數百分比、倍數成長。

〈科技廠股東會〉蔡明介:明年手機產業恢復成長 非手機也扮要角

IC 設計大廠聯發科 (2454-TW) 週三舉辦股東會,董事長蔡明介表示,今年手機需求持續疲軟,但在經濟循環下,未來兩年會逐步恢復成長,且聯發科在非手機領域也扮演重要動能,看好整體業務平衡發展。

〈科技廠股東會〉聯電:下半年半導體業景氣未見明顯復甦

晶圓代工廠聯電 (2303-TW) 週三召開股東會,財務長劉啟東會後表示,目前未看到下半年半導體產業景氣出現明顯復甦,但隨著 OLED 驅動 IC 需求暢旺,12 吋產能利用率可望回升至 9 成。

〈科技廠股東會〉雙鴻水冷散熱拿下輝達 AI 伺服器訂單 2025 年邁向高峰期

散熱大廠雙鴻 (3324-TW) 周五召開股東會,董事長林育申會後表示,輝達 (NVDA-US) 重新定義 AI 伺服器後,其水冷散熱幾乎是由雙鴻供應,今年伺服器營收比重將一舉攀升至 30%,看好水冷散熱 2025 年出貨量將邁入高峰期。

〈科技廠股東會〉董座焦佑鈞:下半年沒有特別需要擔心的地方

記憶體廠華邦電 (2344-TW) 周二召開股東會,董事長焦佑鈞表示,第二季市況估已觸底,看好未來市場需求,產能利用率已拉升約 1 成,下半年沒有特別需要擔心的地方。

美參院通過債務上限法案 債務危機解除

美國參議院經過數個月的兩黨交鋒後,周四通過跨黨派的債限法案,將把法定的 31.4 兆美元政府舉債上限予以提高,同時送交給總統拜登簽字,以避免災難性違約。

不過,國際信評機構惠譽指出,在政治黨派之爭激烈情況下達成協議,並溫和削減未來兩年的財政赤字,都是正面因素,但從舉債上限到在違約大限最後一刻前的協議,政治對立一再上演,將削弱對財政和償債事務的治理信心。

搶在蘋果 WWDC 前 META 亮出最新 MR 頭戴式裝置 Quest 3

臉書母公司 Meta Platforms 執行長祖克柏周四在 Instagram 發文亮相下一代混合實境 (MR) 頭戴式裝置「Quest 3」。該公司搶先在蘋果 (AAPL-US)2023 開發者大會 (WWDC23) 前推出新 MR 設備,準備迎接蘋果重塑其迄今主導的新興市場。

Fed 哈克重申 6 月跳過升息 鷹王呼籲對通膨保持警惕

今年聯邦公開市場委員會 (FOMC) 票委、費城聯準銀行總裁哈克 (Patrick Harker) 週四再度呼籲聯準會下月例會「跳過」升息,研判利率已接近限制性區間,不過,聯準會「鷹王」、聖路易聯準銀總裁布拉德 (James Bullard) 認為仍需持續對通膨抱持警惕。