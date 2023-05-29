〈聯發科展望〉蔡力行、黃仁勳共同宣布 結盟推出車用平台

IC 設計大廠聯發科 (2454-TW) 今 (29) 日召開產品記者會，執行長蔡力行與輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳同步現身，並正式宣布雙方結盟，一同搶進車用市場，提供完整的解決方案，預計雙方產品將在 2025 年底問世，並在 2026 年推向車用市場。

聯發科指出，透過本次合作，聯發科將負責開發整合輝達 GPU 小晶片 (Chiplet) 的汽車系統單晶片，搭載輝達 AI 和繪圖運算 IP，可實現小晶片間流暢且高速的互連互通。

另外，輝達的 DRIVE OS、DRIVE IX、CUDA 和 TensorRT 軟體也將在聯發科的智慧座艙解決方案上運作，藉以開創最新的繪圖運算、人工智慧、安全和安保等全方位的 AI 智慧座艙功能。

蔡力行指出，車用市場正迎來巨大改變，包括電動車、汽車軟體、高效能運算都將在交通工具上實現，這些機會將為半導體帶來成長動能，同時也指出，這是自己在聯發科的第六年，過去數年聯發科已在手機上取得不錯成果，將帶領公司前往新的領域。

蔡力行指出，輝達深耕 AI 和運算領域，本次合作將為全球汽車產業設計新一代智慧聯網汽車，提供一站式的服務。透過雙方深度合作，將共同為未來運算密集型的軟體定義汽車，提供真正具有獨特性的平台。

黃仁勳表示，AI 與加速運算正推動整個汽車產業的變革，聯發科領先業界的系統單晶片與輝達 GPU 及 AI 軟體技術的強強組合，將為從豪華到主流的所有汽車分眾市場帶來全新的使用者體驗，進一步提升汽車的安全性，並提供嶄新的連網服務。

聯發科與輝達攜手合作，重新定義智慧汽車的未來。(圖: 業者提供)