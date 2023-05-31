〈房產〉5月房市交易量縮但仍較去年同期成長 成交以自住客當道

台股大盤近期站上萬六大關，消費者信心止跌回升，購買耐久財指標轉趨樂觀，加上通膨預期，讓屋主樂觀看待後市，讓價意願低，部分屋主甚至出現惜售的狀況，買賣雙方價格認知難有共識，房仲業者指出，這讓 5 月全台門市交易量較 4 月減少 10%，但較去年同期成長 6%。

同時，信義房屋 (9940-TW) 觀察 5 月全台門市交易發現，5 月房市仍是自用當道，每 10 間房屋交易就有 3 間總價落在 1000-1500 萬元，另外，受到平均地權條例即將上路影響，高總價市場買氣出現增溫，總價 5000 萬以上市場也出現量增跡象。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，5 月台股一度上漲近千點，有助於房市信心維持穩定，房市維持自用當道不變，由於去年開始房市已經受到疫情衝擊，因此 5 月房市交易較去年同期略增，而近月平均地權條例即將上路，對於私法人購置住宅將有嚴格限制，因此政策上路前，市場已出現一波高總價交易小熱潮，不過一旦政策上路後，高總價市場可能會因為提前購買，而出現短期降溫跡象。

信義房屋統計 5 月交易狀況，北市 5 月交易呈現兩極化，包括總價 1000~1500 萬元，入門型首購型產品交易穩定，另外總價 5000 萬以上則是較 4 月略為成長；新北市則是總價 1000-2000 萬元交易量最大，反映新北市近年條件不錯的大樓社區，持續吸引大台北通勤上班族的目光；桃園市則是總價 700~1500 萬元最熱門；新竹狀況與新北類似，總價 1000-2000 萬交易穩定；台中市則是 700~2000 萬交易穩定；台南與高雄熱門交易總價也是落於 700-1500 萬。

曾敬德表示，科技業景氣有機會在下半年回溫，內需狀況也相當火熱，不過下半年緊接著還有總統大選，預期房市仍處於景氣修正階段，應還是會維持自用當道，購屋人理性擇優進場購屋的市況。

永慶房產集團統計全台門市交易狀況：與 4 月相比，台北月減 7%，新北量縮 15%，桃園減少 13%，新竹量縮 9%，台中減少 6%，台南與高雄則分別量縮 8% 與 6%。

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，今年農曆年後房市氛圍有好轉跡象，加上平均地權條例修法政策衝擊淡化，讓自住買盤進場轉趨積極，房市交易逐月回溫。不過，在近期外資回流、台股大漲下，增加屋主對後市的信心，雖不至於漫天開價，但也不願讓價出售，而買方期待房價下跌狀況下，購屋態度轉趨保守觀望，考慮期拉長，雖 5 月看屋量與 4 月相當，看屋意願不減，但付斡已不若 3、4 月積極，近期市場出現價格拉鋸戰，造成 5 月房市交易量縮。

若與去年 5 月同期相比，全台房市交易量增 6%，北、北、桃三大都會區量增幅度皆有雙位數，台北成長 17%、新北增加 20%，桃園也有 13% 的增幅，新竹縣市微增 1%，台中成長 5%，台南量增 4%，高雄則減少 3%。陳金萍說明，去年 5 月正值本土疫情擴增至每日 8、9 萬例，雖政府未調升疫情警戒，但民眾自發性的減少社交活動、降低群聚，民眾看屋量明顯減少，房市交易受衝擊，尤其以疫情重災區的北部區域量縮幅度最大，基期較低，這也是今年 5 月北、北、桃三大都會區有一成以上增幅的主因。