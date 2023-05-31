〈房產〉都更效益拉抬+豪宅地段迎春 北市出現坪價破百國宅交易價

台北市國宅有不少坐落於精華地段，礙於屋況老舊，房價難破天花板，甚至在 2016 年房市盤整時價格同步下修，但近 6 年市場反彈，位在中正紀念堂旁的新隆社區出現破百萬元的成交單價，此外，緊鄰大安森林公園的大安國宅去年均價也逼近 9 字頭。

大家房屋企劃研究室總監郎美囡分析，先前資金潮加上都更效益加持，推升精華地段國宅的價格躍昇，新隆社區目前已有建商進行整合，且一旁的豪宅「元大文華」行情約在每坪 150-200 萬元，因此未來價值備受期待。

房仲業者指出，出售型的國宅在 1999 年停止興建，因此市場上數量有限，當年推出的價格每坪約 10 萬元上下，這 3、40 年來房價倍速成長，除了新隆社區價格因都更因素 6 年勁揚 49.6%，其他台北市知名國宅社區房價也有明顯漲幅，大安區的大安國宅及成功國宅、信義區的忠駝國宅、松山區的延壽國宅去年 (2022) 平均成交單價都在 8 字頭，從 2016 年到去年均價漲幅皆超過 22%，中山區的知名國宅價格稍低，興安國宅去年均價 79.9 萬，6 年成長 23.7%，基河國宅房價親民許多，平均每坪 61.8 萬元，6 年增加 23.4%。

郎美囡表示，先前熱錢拉高全台不動產價格，從實價資料可看出這些國宅價格已漲過前一波多頭行情 (2014 年)，雖然國宅漲勢驚人，但高價地段的國宅與周邊屋齡較輕的大樓價格相比仍有價格優勢，如大安國宅周邊 10 年左右的大樓社區單價幾乎都在百萬元以上，買方想以相對低價進駐台北市精華地段，老國宅的指名度最高，另一方面，現在新大樓社區公設多元，管理費偏高但實際使用坪數小，墊高購屋人生活負擔，也是買方選擇電梯老宅的關鍵因素。

住商不動產企畫研究室執行總監徐佳馨指出，國宅屋齡偏高，購屋人入手前不僅要考量地段、交通、生活機能，社區的管理維護及住宅修繕翻新等問題，看屋時務必注意屋況，除此之外，早年私家車不多，國宅規劃的車位數與戶數顯不相當，大部分的社區採定期抽籤制，有車位需求者，還須顧慮停車問題。