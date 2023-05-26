〈房產〉平均每平方公里有9家旅宿 澎湖觀光人潮帶旺透天交易

離島旅遊夯，澎湖旅宿業數量大幅成長，也帶動當地的透天厝交易價量攀升，依據台灣旅宿網資料顯示，截止去年底，澎湖的旅宿業家數合計 1199 家，若以澎湖的土地面積 126.9 平方公里來計算旅宿業密度，相當於每平方公里土地上都擠著 9 家旅宿業。

澎湖在地房仲業者指出，多數旅宿業者都會選擇「農變建」的透天厝經營旅宿業，投報率通常可以達到 10% 以上，收益相當可觀，不過仍有取得資格的限制。

東森房屋澎湖光復加盟店專案經理許志豪表示，伴隨澎湖觀光產業的快速發展，當地的旅宿業者愈來愈多，同步帶動透天產品交易量能的走揚，依實價登錄資料顯示，去年澎湖透天厝的平均總價約為 1087 萬元，相較於 2021 年的 924 萬元，漲幅高達 18%，顯見澎湖透天厝身價水漲船高。

目前澎湖以總價 750-1500 萬元、房間數不低於 5 間的「農變建」中古透天最受旅宿業者歡迎，所謂「農變建」即為「農地申請變更為建地興建住宅」，這類透天厝的取得成本相對較低，以目前澎湖每晚民宿房費 1800-2500 元的行情來看，扣除裝潢費、水電費、人力成本等支出後，每棟透天的回報率通常可以達到 10% 以上。

雖然在澎湖經營旅宿業的回報相當不錯，但是並不是所有人都有購買「農變建」透天厝的資格，需要滿足的條件包括：在澎湖設籍滿兩年、名下無房產、一生限一次等。其次，注意不能有違建的部分，要在合理合法的範圍內經營，避免得不償失。同時，澎湖的旅遊是有淡旺季之分的，通常每年的 4-9 月是澎湖旅遊旺季，但 10 月之後，天氣轉涼，到澎湖旅行的遊客就會有所減少，部分旅宿業者會在這段時間把房間短租給來澎湖工作的人或是澎湖科技大學的學生，以此增加收入來源。

東森房屋研究中心黃勝暉表示，隨著疫情趨緩、邊境開放，台灣的觀光行業正在逐漸復甦，旅宿行業也走強，不過，由於澎湖身處離島，建築原物料大多都需從本島進口，這幾年營建成本飆漲，澎湖的營建成本自然會更高，房價也只能跟著漲，目前澎湖的房價已經來到歷史高檔。