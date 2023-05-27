〈熱門股〉東捷資訊強攻ESG資服版圖 周漲逾2成續寫新高價

東元集團旗下資訊服務商東捷資訊 (6697-TW) 本周宣布攜手全球雲端報告領導廠商 Workiva 推出「ESG 服務解決方案」，全力搭上 ESG 潮流，激勵股價續漲 21%，5 月以來漲幅已近 60%，本周最高來到 77 元，再寫新猷。

東捷資訊「ESG 服務解決方案」強調可協助企業精準蒐集企業溫室氣體數據與產品碳足跡數據，並整合在自行研發的「碳捷流」雲端智能平台，藉由東捷團隊輔導，可取得 ISO 14064 溫室氣體查證，並將串接資料透過 Workiva 雲端報告整合平台，產生準確、可驗證、符合法規的財務報告、ESG 永續報告書等。

東捷資訊樂觀看待，此解決方案將加速國內上市櫃公司和中小企業，實現 ESG 永續發展競爭力。

東捷資訊董事長高尚偉說明，做為專業資訊服務領導廠商，不僅可協助客戶從企業資源規劃系統 (ERP)，到端到端串聯供應商管理系統 (SCM)、智慧製造執行系統 (MES) 和智慧倉儲管理 (WMS) 等營運系統，提供全方位的整合建置與顧問服務，相關數據同時串接 Workiva 平台，可即時產生合規報表。

展望後市，東捷強調，雲端 AI 系統建置、金融資安和 ESG 應用趨勢，使企業急需建置一套易整合現有系統，同時達到有效、準確且具國際認證的碳盤查系統，有利持續推升旗下 ESG 解決方案發展，挹注營運成長。

東捷優化產品組合，第一季營業毛利 0.51 億元，年增 1.6%，毛利率 12.62%，年增 1.25 個百分點，稅後純益 0.2 億元，年增 4.36%，每股純益 (EPS)0.75 元，為 8 個季度來高點。