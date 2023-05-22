〈房產〉SARS後全台都會區房價漲2.9倍 近9年竹、中、南、高漲贏雙北

SARS 至今已經 20 個年頭，近 20 年來六都加上新竹的房價，大漲 2.3-3.5 倍，全台都會區平均漲 2.9 倍；不過這 20 年來房市結構有明顯變化，前 11 年雙北市是房市領頭羊，帶動其他都會跟進，不過近 9 年房市已經不再是雙北領頭，亮點則在雙北以外，竹、中、南、高房價大漲 50-100%，房價漲幅海放雙北市。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，從 SARS 後 20 年，多數期間房價處於上漲走勢，但其間仍有 2007 年小幅回檔、2008 年底金融海嘯、2016 房地合一後景氣修正等三次房市景氣走弱。而早年雙北市是房市的領頭羊，不過隨著雙北市房價逐漸往天花板靠攏，其他低價區因為房價基期甚低加上轉機題材，利多包括重大建設投資陸續到位，加上科技業大幅投資，帶動雙北以外區域成為飆漲區，雙北以外的都市競爭力大幅提升，讓房市從早年的雙北領漲，成為各地百花齊放的局面。

信義房屋統計 SARS 以來，房市 20 年的價格變化，六都加上新竹地區漲了 234%-346%，房價上漲最多的是台中市，房價上漲 346%，主要因為基期低加上重大建設到位與科技業等投資帶動；雙北市從 SARS 後到 2014 年第二季繼上一波的景氣高點，房價大漲了 2 倍，漲幅超越其他都會區。

不過從上一波高點 2014 年第二季到今年第一季，雙北反而漲幅落後其他都會區。近 9 年房價漲最多的是新竹市，房價指數大漲 1 倍，其次是南部二都台南大漲 68%，高雄市上漲 61%，台北市僅上漲約 7%，新北市上漲 26%，房市呈現各區各擁題材各自發揮。

曾敬德表示，雙北以外重大建設逐步到位、政策也往持續投資，加上企業等實質投資帶來就業需求，有人、有錢、有題材加上房價負擔都較雙北合宜，因此成為這一波的房市亮點。