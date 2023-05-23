〈房產〉房市趨冷 Q1這三社區漲幅仍逾3成

今年來全台房市交易趨冷，但根據市調機構統計近兩年全台成屋社區首季成交狀況，結果顯示房價漲幅最多的社區位在桃園楊梅「台北亞熱帶凱撒區」，漲幅 36%；其次則是位於新北淡水「巧克力花園」，漲幅達 35.4%；第三名則是位於桃園市桃園區的「豐田大郡」，漲幅也達 3 成。

對此，591 房屋交易網分析，隨著預售屋禁止換約轉售，部分投資客轉進低總價且具備收租報酬的成屋產品，而這次上榜的社區不少屬於房價基期較低的物件，尤其以中小坪數的產品居多，多少也反映出當前買方偏好。

今年第一季全台房價漲幅最高的社區為桃園楊梅「台北亞熱帶凱撒區」，與去年同期相比漲幅超過 3 成，同樣位於楊梅上榜的還有「台北比佛利夏威夷區」，前者鄰近國道 1 號楊梅交流道，交通便捷，後者則位於幼獅工業區，吸引投資出租買盤。楊梅房市在近年受惠台商回流，帶來大量就業機會，加上五楊高架未來將延伸至頭份，除了既有的台北客外，也將吸引新竹客，拉抬當地房市行情。

接著第二名上榜的是位於新北淡水區「巧克力花園」，單價由 1 字頭直衝 3 字頭，據悉該社區因鄰近淡江大學，是不少學生熱門的租屋選擇，加上屋內規劃彈性且又有低總價優勢，投報率佳，是當地投資客偏好的物件之一。

第三名則是桃園「豐田大郡」，今年第一季單價突破 3 字頭，漲幅超過 3 成，「豐田大郡」鄰近桃園中正藝文特區，位於南崁溪第一排，擁有水岸景觀優勢，周邊生活機能豐富，交通方面不僅鄰近國道 1 號南崁交流道，未來還有捷運綠線行經，後勢看漲。

房價漲幅超過 2 成的還有桃園中壢區「小富翁大學城」，該社區鄰近中原大學與中壢火車站，生活機能完善，社區主要以低單價、低總價的套房產品為主，同樣是中原大學學生租屋熱門選擇，且周邊將增設中原車站以及中壢體育園區，建設利多下後市可期。