〈房產〉新北土城司法園區都市計畫過關 還將新設國道金城交流道

占地逾 84 公頃的新北市土城司法園區都市計畫案，今 (23) 日獲營建署都市計畫委員會通過，將邁入區段徵收階段，營建署指出，未來該區域將提供 8 公頃面積司法機關進駐外，並配合國家重大建設增設國道 3 號金城交流道，以紓解交通壅塞問題，此外將預留社會住宅空間。

營建署指出，新北市土城司法園區都市計畫案面積 84.07 公頃，區段徵收面積約 64.82 公頃，配合水土保持計畫新增滯洪池相關用地，經內政部都市計畫委員會及新北市都市計畫委員會審議通過。

營建署指出，新北市土城司法園區都市計畫案劃設約 8 公頃司法園區專用區，將由新北地方法院與新北地方檢察署進駐，12 公頃機關用地將提供矯正署相關單位使用，其餘土地將規劃住宅區、商業區及社福設施用地及公園綠地等；此外，配合交通部高速公路局興建國道 3 號金城交流道留設 15 公頃高速公路用地。

營建署表示，新北市土城司法園區都市計畫案經新北市環境影響評估審查委員會審查通過，已邁入內政部辦理區段徵收開發取得土地階段，未來將提供當地完善生活機能及環境品質，另提供社會住宅落實照顧不同族群居住需求。

土城地區房市交易漸活絡，2023 年房市 520 檔期北台灣的新推案量，合計大約 1477.6 億元，相較去年實際推案量，估增加大約 258.2 億元，年增幅將近 21.17%。綜觀推案表現，今年以新北市預估案量 738 億元最多，占整體案量一半，其中大約 265 億元案量位在土城區，例如捷運永寧站周邊將有「甲山林金城帝寶」、「美德市」等案公開，合計供給超過千戶。