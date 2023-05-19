〈房產〉迎未來五年4.5萬就業人口 高雄套房交易價量齊揚

鴻海 (2317-TW) 集團未來三年將在高雄投資達 250 億元，台積電 (2330-TW) 設廠計畫也將持續，將帶動就業人口的大舉移入，房仲業者分析，就業趨勢必帶動住宅需求，尤其針對外來就業客群，套房、1 房產品需求可望再受帶動，根據統計，高雄近一年套房、1 房交易量占比上升，增加約 1.3 個百分點，平均單價則上漲約 2.6%。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，高雄近年產業發展利多豐沛，包括話題最火熱的楠梓產業園區及中油材料創新研發專區，未來預估可帶動約 1.75 萬就業人口，亞灣區 5GAIoT 創意園區預計可創造約 1.2 萬就業人力，未來橋頭科學園區也將提供約 1.1 萬個就業機會，其他包括仁武產業園區、橋科等，未來 5 年內，將至少為高雄創造 4.5 萬個以上就業機會。除了能創造在地就業機會，吸引遊子南漂返鄉，更將磁吸不少外來就業人口移入。

進一步觀察，高雄主要行政區套房、1 房成交表現，交易熱區集中在三民、苓雅、新興等區，大部分區域最高單價已站穩 3 字頭，更有社區最高成交單價衝上 4 字頭，以新建案表現最為傑出。

台灣房屋高雄新站加盟店店東楊秉瑞表示，以高雄目前套房、1 房市場，能創高單價的產品，多具備地段及產品本身優勢，例如有的位於機能佳的百貨商圈或捷運宅，加上產品本身規劃走向輕豪宅訴求，因此更具創價優勢，5 年內新屋依坪數總價則約 500 萬元起跳，而另一類套房市場，主要是早期建商在市區，像新興、鹽埕等區，推出不少整棟都是單套房的建案，雖屋齡與屋況可能較不具優勢，但商圈發展早且機能成熟，仍可滿足不同市場客需，以屋齡 20~30 年以上中古套房，總價約 150-250 萬元可入手，因產品總價低、坪數多在 10 坪以內，相對也會拉高平均單價。

楊秉瑞說，套房雖小，五臟俱全，最符合單身或外地就業族需求，且因總價低、需求高，以目前市場需求，套房、1 房產品甚至比中大坪數宅更快熱銷，除了自用，看好南部發展市況，也有不少是投資客進場做出租使用，近年高雄房市飆漲，其實各類產品全跟漲，而套房、1 房總價好入手也好轉手，且多數市區物件地段機能都不錯，也讓價格更具優勢，迎接未來就業人口紅利，小宅套房產品價量表現可望再向上。