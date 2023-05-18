〈房產〉全台營造成本創史上新高且交易冷清 考驗建商經營應變能力

根據主計總處公布資料，今年 4 月營造工程物價指數來到 109.6，再創新高，去年 8 月營造工程物價指數曾下跌，但未見新案價格下修，今年物價指數一路走升，成本高築但房市偏空，大大考驗建商經營應變能力。

大家房屋企劃研究室總監郎美囡表示，建築成本增加及取得開發資金困難，今年首季建照量創 3 年同期新低，已見建商調控供給，不過買方保守，將使得財力有限的建商陷入困境。

就個別項目指數觀察，2023 年 4 月勞務類指數為 107.78，創統計以來新高，平均年增率 3.13%，預拌混凝土指數 119.97 同創新高，2023 年平均年增幅高達 12.38%，砂石類指數 2023 年平均年增率則為 3.03%，不過鋼筋指數及鋼板指數因鐵礦砂價格穩定，分別年減 9.26%、6.26%，但皆處於價格高檔。

郎美囡分析，疫後復甦加上俄烏戰爭困局，全球原物料難回頭，國內搶工情況雖緩和，卻仍有工人難尋及高齡化的問題，開發營建成本攀升，加上土地價格居高不下，建案價格難降，但就買方角度，央行升息及平均地權條例新法執行，房價應走向價修格局，對高價位住宅不買單，新案價格上有頂蓋，讓業者經營難度大增。相較 2015-2016 年間營建工程物價指數連續 21 個月負成長，又有政策打壓，融資條件也不似現在嚴苛，建商得以降價開買氣。今年本高、利薄、來人少，難以複製 2016 年經驗，更考驗建商經營能力。

住商不動產企畫研究室執行總監徐佳馨指出，營建成本增加，政府打炒房力道一波接一波，加上購買預售屋轉售限制多，預估預售未來將轉向自用為主，如何讓消費者願意高價買單，會是建商的考驗。至於民眾想要趁機撿便宜之前，除了基本條件之外，更要留意建商風險，免得美夢變成噩夢。