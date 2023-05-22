投資人評估債限談判和Fed利率政策 美債殖利率走跌

美國國債殖利率周一 (22 日) 下跌，投資者對債務上限協議談判感到擔憂，並在官員發出喜憂參半的訊息後評估 Fed 下一步利率政策。

美東時間早上 6 點 59 分，10 年期美國國債殖利率下跌 2.9 個基點至 3.663%。2 年期美國國債殖利率下跌 4.6 個基點至 4.243%。

殖利率和價格走勢相反，1 個基點等於 0.01 個百分點。

關於債務上限協議的談判定周一繼續進行，拜登總統和眾議院議長麥卡錫預計將舉行會談進行談判。如果找不到解決方案，美國最快可能在 6 月 1 日出現債務違約。

周六 (20 日) 晚間，由於雙方難以達成協議，談判陷入僵局。拜登周日 (21 日) 呼籲共和黨人「擺脫極端立場」；而麥卡錫告訴記者，拜登需要「擺脫民主黨的社會主義派系，代表美國」。

麥卡錫補充說，雙方都需要妥協才能達成協議。

在 Fed 官員上周就是否應停止升息發出不同訊息後，投資人評估了 Fed 利率政策的前景。

Fed 主席鮑爾上周五 (19 日) 表示，通膨仍然過高，但由於近期銀行業動盪，利率可能不必像先前預期的那樣高才能抑制通膨。

在周三 (24 日) 公布 Fed 上次會議紀錄之前，更多 Fed 官員將在周一發表談話。