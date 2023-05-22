北京把槍口對準美光 影響有多大？

中國政府周日（21 日）晚間宣布封殺美光（Micron）(MU-US) ，震撼全球記憶體市場，美光周一表示，已收到網信辦的通知，而分析師認為此舉對美光的影響有限。

中國國家互聯網信息辦公室周日宣布，美光在中國銷售的產品，具較嚴重網安隱患，中國關鍵資訊基礎設施運營商應停止採購美光產品。不過，網信辦並未詳述具體風險，也未說明美光哪些產品受影響。美光股價周一盤前應聲重挫 6.8%。

據《第一財經》報導，美光科技中國方面在周一說：「美光已收到網信辦對我司在華銷售產品進行審查後發出的通知。我們正在評估相關結論，考量下一步工作。我們希望能繼續與中國相關部門進行溝通。」

投資銀行 Jefferies 分析師認為，該決定對美光的影響有限，理由是其在中國的主要客戶是智慧手機和電腦製造商等消費電子公司，並非基礎設施供應商。

「由於美光的 DRAM 和 NAND 記憶體晶片產品在伺服器中的佔比要低得多，我們認為其在中國的大部分收入並非來自電信等基礎設施運營商。因此，對美光的最終影響將非常有限。」Jeffries 在一份報告中表示。

Jefferies 的數據顯示，去年中國和香港市場為美光貢獻 52 億美元營收，佔其總營收的比重約 16%。

分析機構並表示，美光在中國銷售的大部分產品，都被非中國公司購買，用於在當地生產的產品。但目前外界尚不清楚網信辦的決定是否會影響美光對非中國公司的銷售。「美光和三星一樣，大部分的需求都來自於國外企業客戶。」顧能（Gartner）分析師盛陵海表示。