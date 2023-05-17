投資人評估美國經濟展望 10年期美債殖利率走跌

由於對債務上限和經濟衰退的擔憂，投資人評估了經濟的下一步發展，美國國債殖利率周三 (17 日) 漲跌互現。

美東時間上午 6 點 01 分，10 年期美國國債殖利率下跌 2.8 個基點至 3.521%。與此同時，2 年期美國國債殖利率上揚 0.4 個基點至 4.078%。

殖利率和價格成反比關係。1 個基點相當於 0.01 個百分點。

隨著提高債務上限談判繼續，投資人對美國經濟狀況感到擔憂，與會者表示雙方正在取得進展。必須在 6 月 1 日之前找到解決方案，否則將面臨美國債務違約的風險。

在其他方面，投資人評估了 Fed 下一步的利率政策。投資人一直希望今年稍後降息，因為數據顯示通膨壓力有所緩解。

克利夫蘭 Fed 行長梅斯特周二 (16 日) 表示，她不認為 Fed 已經達到可以保持利率穩定的地步，並且需要堅持目前的做法，因為通膨仍然很粘。

這與 Fed 官員最近幾天的談話內容相呼應；官員們表示需要做工作來降低通膨，進一步升息並非不可能。然而，其他 Fed 官員敦促謹慎行事，並指出升息的影響尚未完全顯現。

投資人周三將關注 Fed 官員的進一步評論，以及 4 月建築許可和新屋開工數據。