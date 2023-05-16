投資人評估Fed官員談話及利率前景 美債殖利率走跌

美國國債殖利率周二 (16 日) 下跌，投資人評估了 Fed 官員發表的一系列評論和 Fed 利率的下一步行動。

美東時間上午 7:02，10 年期美國國債殖利率下跌 4.2 個基點至 3.466%。2 年期國債殖利率下跌 3.1 個基點至 3.973%。

殖利率和價格走勢相反，1 個基點相當於 0.01 個百分點。

投資人在評估利率政策的下一步以及美國經濟是否可能收縮時，特別關注 Fed 官員的評論和經濟數據。

預計周二將公布 4 月零售銷售報告，以及多位 Fed 官員的講話，包括紐約 Fed 的威廉斯、達拉斯 Fed 的洛根、克利夫蘭 Fed 的梅斯特和亞特蘭大 Fed 的波斯提克。

波斯提克周一 (15 日) 表示，他認為通膨不會迅速下降，因此即使經濟衰退迫在眉睫，但今年不太可能宣布降息。他還指出，利率甚至可能會更高。

明尼亞波利斯 Fed 行長卡什卡里在明尼蘇達州交通會議暨博覽會上的講話中也呼籲謹慎行事，暗示 Fed 對抗通膨的鬥爭尚未結束。

與此同時，芝加哥 Fed 行長古爾斯比指出，至今為止的升息影響尚未完全滲透到經濟中，敦促謹慎對待政策決策。

上周略低於預期的通膨數據導致許多投資人寄望下半年降息。最近幾周，對利率上升將美國經濟拖入衰退的擔憂越來越大。