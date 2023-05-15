投資人等待Fed官員發表談話 美債殖利率走升

10 年期美國國債殖利率周一 (15 日) 上漲，投資人關注 Fed 官員的言論，以尋找對經濟和央行政策預期的暗示。

美東時間上午 7:157，10 年期美國國債殖利率上漲 2.6 個基點至 3.489%。與此同時，2 年期美國國債殖利率小漲 0.4 個基點至 4.008%。

殖利率和價格走勢相反，1 個基點相當於 0.01 個百分點。

投資人等待 Fed 官員的最新評論，以評估經濟前景和利率政策。包括亞特蘭大 Fed 行長博斯蒂克、明尼亞波利斯 Fed 行長卡什卡里、瑞奇蒙 Fed 行長巴爾金和 Fed 理事庫克在內的一系列官員，都將於周一發表講話。

周五 (12 日) 在胡佛研究所的活動中，Fed 理事傑佛遜表示，他認為通膨仍然過高，要回到 2% 目標範圍的進展仍然有限。在同一場活動中，聖路易斯 Fed 行長布拉德表示，通貨緊縮很可能會繼續下去。

與此同時，上周公布的最新通膨數據顯示，物價上漲帶來的壓力可能正在緩解。本月稍早時，Fed 主席鮑爾曾表示，根據數據讀數，升息可能很快就會停止。

投資人開始擔心利率上升對美國經濟的影響，許多人擔心經濟衰退。預計本周將公布的最新經濟數據可能會提供有關經濟前景的新線索。