〈房產〉基捷建設帶動沿線房價 基隆八堵站周邊公寓近三年漲幅大

基隆捷運於上月通過環評審查，房仲業者統計近三年實價登錄資料，沿線各站周邊直徑一公里內房價平均成長 12.7%，詳細爬梳資料後發現，漲幅最大跟減幅最大都在八堵站周邊，公寓產品，均價成長 28.3%，滑落最多的是華廈產品，衰退逾 1 成。

基隆捷運第一階段規劃路線將從南港站至八堵站，其中位在基隆市境內的有 5 站，各為北五堵、百福、六堵、七堵、八堵，

中信房屋研展室副理謝欣亞表示， 八堵站周邊的大樓華廈產品原本就較少，而近三年的均價為負成長的原因，與 2020 年的數筆較高單價的交易有關，當年度所有華廈的交易均為八堵知名社區東京站的釋出，因而連帶影響了均價。該社區屋齡 10 年，近兩年的價格一路攀升，目前非一樓物件有一坪 26 萬的成交紀錄，而周邊 30 年以上的華廈，一坪 15 萬內都有機會入手。

至於房價飆漲部分，統計數據顯示以八堵站周邊的公寓漲幅最為明顯，近三年每坪單價從 9.9 萬元漲至 12.7 萬元，漲幅達 28.3%，謝欣亞分析表示，該區房價漲幅雖高，但因為房價基期較低，相比沿線各站的公寓產品，目前還是單價最低的，雖離捷運通車還有 9 年時間，但八堵車站有台鐵可搭乘，因此這兩年也備受青睞。

綜觀近三年基隆沿線周邊房價漲幅，整體以百福站的表現最佳，大樓均價漲幅 22.5%，華廈平均漲幅 15.1%，公寓平均漲幅 24%，基隆仁愛加盟店店長劉德鳳說，百福站跟北五堵站都是基隆比較靠近汐止的區域，而百福站搭乘台鐵到南港車站僅需 14 分鐘，交通十分便利，中古大樓每坪大約 25 萬元左右，高樓層 (4、5 樓) 的公寓還有 1 字頭，相比汐止而言，房價非常實惠，也有不少汐止居民前來購買。

謝欣亞補充，基隆捷運綜合規劃核定後 9 年通車，預計車距 6 分鐘 1 班。目前第一階段僅到八堵站，第二階段才規劃深入到基隆市區，惟路線部分，由於台鐵、捷運共容難度高，目前尚未定案。