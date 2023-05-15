〈房產〉屏東大樓交易熱度攀升 平均單價5年飆漲達55%

屏東近年有高鐵南延、高雄捷運延伸等交通利多題材，加上科學園區及藝文場館相關計畫落成推動交易，房仲業者彙整實價登錄資料發現，2022 年屏東市以大樓華廈最為熱銷，交易占比達 46.4%，透天厝的交易占比略低於大樓華廈、僅為 44.7%。

同時，在屏東房市交易活絡轉趨活絡同時，大型建也前進屏東推案，如愛山林 (2540-TW) 也赴屏東推出「花園帝寶」案。

東森房屋家樂福加盟店店長王文福表示，大樓華廈入手門檻相對較低，對於預算有限的購屋民眾來說更加友好，再加上時代的轉變，預估未來大樓華廈類與透天厝的交易佔比會持續此消彼長。

王文福指出，屏東市大樓華廈交易熱度的升溫主要有兩方面原因，一方面在「 少子化」和「 居住觀念轉變」下，民眾對於居住面積的需求有所降低，一般兩~ 三房的剛需住宅就足以滿足一個小家庭居住。另一方面，最近幾年在各項房市題材的加持下，屏東的土地取得成本起碼翻了一倍，建商為了保證利潤最大化，也改變了以往以透天為主的推案策略，目前屏東市新建案大部分都是大樓華廈，而新建透天的開價基本都在 1800 萬元以上，在高昂的房價面前，普通收入的購屋民眾只能選擇坪數較小、總價較低的大樓華廈。

王文福並指出，受房市黑天鵝影響，不少買方都在觀望，期待房價會有所修正，但由於屏東市建設題材豐沛，屋主普遍都對後市發展相當有信心，議價空間相對有限。而且依據實價登錄揭露，2022 年屏東市大樓華廈的平均房價約為每坪 14.3 萬元，與 2017 年的每坪 9.2 萬元相比，漲幅高達 55.4%，目前屏東市新建大樓華廈的開價甚至可以達到 2-3 字頭，顯見區域房價漲勢驚人。

東森房屋研究中心副理黃勝暉指出，屏東市發展較早期，區內的生活機能相當成熟，不久前屏東榮總醫院已經正式開幕，未來再搭配高雄捷運延伸屏東、高鐵延伸屏東、屏東科學園區、屏東義大醫院等重大項目的討論與推進，屏東房市長線極具想像空間，除本地居民及就業人口外，更有望磁吸周邊縣市的退休族入住。