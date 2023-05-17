〈焦點股〉汎德永業Q2起大量交車營運熱 股價回到3字頭

進口車商汎德永業 (2247-TW) 隨著缺車、船運等問題逐漸緩解，新車到港情況穩定，加上 BMW 新車產品線強勁，第一季稅後純益 4.06 億元，創單季新高，汎德永業表示，第二季起陸續大量交車，挹注業績持續成長可期，今 (17) 日盤中股價一度觸及 300 元大關。

汎德永業說明，以新車預計到港時程來看，全新 BMW iX1 純電運動休旅本月大量抵台，而電動車 iX、i4 和全新改款 X1、7 系列等，也均有望於本季陸續交車，滿足先前所遞延的大量訂單。

另一方面，汎德永業表示，國內車市買氣強勁，尤其電動車市場需求火熱，由於旗下進口車經銷配額相對穩定，使新車銷售和維修保養均維持穩健成長態勢，累積待交訂單數量持續增長中，樂觀看今年新車銷售動能無虞。

汎德永業第一季合併營收 121.4 億元，年增 26.4%，營業利益 5.02 億元，年增 25.6%，稅後純益 4.06 億元，年增 26.4%，每股純益 (EPS)5.03 元，創單季新高，也是首度一季賺超過半個股本。

展望後市，汎德永業「台中保時捷 4S 多功能展示中心」已開始試營運，預期可進一步帶動大台中新客群的賞車和購車熱潮，搶攻中部豪華車市龐大商機。

「台中保時捷 4S 多功能展示中心」是目前台灣營業面積最大的保時捷展示中心，工作位數也較原據點增加 1 倍，其硬體規格更是亞洲第一。

為迎接未來電動車市場趨勢，台中保時捷中心設有超高功率直流充電樁 (Turbo Charger)，並規劃 11 座交流電充電設備。