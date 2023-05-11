裕融Q1獲利創高、裕隆終結連3虧 集團強化MaaS布局

裕隆集團金雞母裕融 (9941-TW) 於今 (11) 日公布第一季財報，稅後純益 17.93 億元，年增 10.54%，並創單季新高紀錄，每股純益 (EPS)3.5 元，裕融董事會也通過，將對格上汽車租賃增資取得其 100% 股權，藉此強化集團對 MaaS(Mobility as a Service) 移動和用車服務的長期策略布局。

而在裕融的挹注下，加上防疫險理賠衝擊式微，裕隆 (2201-TW) 公告第一季稅後純益 12 億元，每股純益 1.23 元，終結連 3 季虧損。

裕融受惠於本業汽車金融的乘用車和中古車分期融資服務穩定成長，第一季合併營收 97.8 億元，年增 16.3%，裕融指出，整合企業金融、汽車金融、消費金融三大事業支柱，持續推進中長期計畫投資。

而為強化集團資源整合綜效，裕融將對格上進行增資，透過以現金為對價股份轉換方式，取得子公司格上汽車租賃 100% 股權，預計投資金額上限 5 億元，用以整合跨領域服務，除持續推動汽車金融、消費金融、企業金融，也將加速深化移動水平價值鏈。

另一方面，裕融也在董事會通過員工持股信託案，預計今年啟動，提供員工每月提撥部分薪水結合公司獎勵金，以定期定額方式買進公司股票，共同參與營運績效。