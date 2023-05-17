〈焦點股〉和泰車攻破800元大關寫新天價 市值超越統一

車市龍頭和泰車 (2207-TW) 第一季獲利創單季新高紀錄，完全擺脫防疫險理賠衝擊，再加上今 (2023) 年起陸續導入各旗艦車款、並加強布局電動車，激勵今 (17) 日盤中股價攻上漲停，達 814 元，寫歷史新天價，而市值衝上 4445.9 億元，也一舉超越統一 (1216-TW) 的 4312 億元。

和泰車第一季在本業和各投資事業體挹注下，稅後純益 50.63 億元，每股純益 (EPS)9.27 元，不僅終結連 3 季虧損，更創單季新高紀錄。

隨著缺車狀況緩解，和泰車今年開始加快交車速度，總經理蘇純興日前曾表態，整體市場買氣很好，不排除全年新車規模可達 46 萬台。

而和泰車同步加強進口電動車的導入，Lexus 首台以 e-TNGA 平台打造的電動車 RZ450e，最新公布售價 279 萬元。

而為配合 RZ450e 導入，和泰車將擴大與外部充電營運商進行策略聯盟，並率先汽車同業，首度推出充電漫遊功能。

由於和泰車的軟硬體服務一向受到消費者認同，未來在電動車的版圖是否因此搶下更多市占，也受到投資人關注。

法人指出，和泰車自第二季起不會有防疫保單的拖累，加上車用晶片緩解下，Lexus 進口車業務將會明顯改善，有助利潤結構優化，而新推出的 Crown 車型和全新 PriusPHEV 接單火熱，題材豐富。