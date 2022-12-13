汎德永業電動車大軍壓境 營運旺到明年

進口車商汎德永業 (2247-TW) 前 11 月合併營收 405.81 億元，年增 4.44%，隨著年底交車潮湧現，全年營收有望再寫新猷，汎德永業也指出，將迎來電動車產品強勢一年，除了 iX M60、iX、i4 陸續上市，i7 xDrive60、全新 BMW iX1 開始展開預售，樂觀看電動車銷售動能將延續至 2023 年。

汎德永業電動車陣容龐大，代理的 BMW 重磅電動車 iX 通過新年式認證後，已開始大量交車，11 月 iX 掛牌數更衝上電動車單月銷售亞軍；而全新純電轎跑車 i4 預計於明年第一季大量抵台。

另一方面，汎德永業正進行豪華旗艦 i7 xDrive60、全新 BMW iX1 純電運動休旅預售，目前預收單火熱。

除了電動車款陸續到位，汎德永業近期發表新 BMW 3 系列和 BMW 3 系列 Touring 全車系總計導入 4 種動力 7 款車型，預計明年 1 月開始交車貢獻營收。

而 BMW 旗下豪華旗艦大 7 系列本月也將推出全新重磅車款，735i Luxury、740i Luxury、740i Excellence 等車款均已正式展開預售，預計年底前在台上市，明年正式交車，全面搶攻豪華客群需求。