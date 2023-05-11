投資人評估通膨數據 10年期美債殖利率走跌

投資人消化了最新的消費者物價指數 (CPI) 報告，並期待進一步的通膨見解和關鍵經濟數據，美國國債殖利率周四 (11 日) 漲跌互現。

美東時間上午 6 點 40 分，10 年期美國國債殖利率下跌 1.3 個基點至 3.423%。2 年期美國國債上漲 1.5 個基點至 3.916%。

殖利率和價格走勢相反，1 個基點等於 0.01 個百分點。

在周三 (10 日) 公布 4 月 CPI 數據略低於預期後，投資人評估了美國經濟和 Fed 貨幣政策的前景。正如此前接受《道瓊》調查的經濟學家所預期的那樣，它按月成長 0.4%，較一年前成長 4.9%，略低於 5% 的預期。

追踪批發通膨的 4 月生產者物價指數 (PPI) 報告將於周四與每周首次申請失業救濟金人數數據一起發布。

最新的經濟數據可能會影響 Fed 的下一步政策舉措，而且目前許多投資人擔心利率上升將美國經濟拖入衰退。

Fed 在上周最近一次利率制訂會議將利率提高 25 個基點，並表示可能會很快停止升息活動。但紐約 Fed 行長威廉斯周二 (9 日) 表示，進一步升息並非不可能。

同樣在周四，Fed 理事沃勒將發表講話。此外，預計英國央行將宣布連續第 12 次升息。由於英國通膨依然堅挺，市場預計國央行將升息 25 個基點。