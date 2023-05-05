關鍵非農就業報告發布之前 美債殖利率大幅反彈

投資人等待關鍵的勞動市場數據並評估經濟前景，尤其是金融業，美國國債殖利率周五 (5 日) 上漲。

美東時間上午 6 點 35 分，10 年期美國國債殖利率上漲 5.5 個基點至 3.407%。2 年期美國國債上漲 10 個基點報 3.827%，收復周四 (4 日) 的部分跌幅。

殖利率和價格走勢相反。1 個基點等於 0.01 個百分點。

由於對銀行業危機的擔憂再次出現，美國國債殖利率周四下跌，促使許多投資人尋求政府債券等傳統上更安全的資產。地區性銀行 PacWest Bancorp 宣布正在評估戰略選擇。

投資人還繼續考量 Fed 的下一步政策。Fed 已於周三 (3 日) 宣布進一步升息 25 個基點，並表示可能會立即暫停升息。

雖然 Fed 主席鮑爾暗示現在降息還為時過早，但隨著經濟衰退的擔憂蔓延，投資人考慮央行是否必須在今年稍後降息。鮑爾還重申，任何進一步的政策決定都將取決於數據。

周五將公布幾個關鍵數據，可為 Fed 的下一步行動提供訊息。其中包括 4 月非農就業人數、失業率和工資鎮成長數據，這些數據將反映勞動市場是否有所緩和。

接受《道瓊》調查的經濟學家預計該報告將顯示新增 18 萬個工作崗位，失業率將升至 3.6%。本周公布的 ADP 私營就業人數在 4 月增加了 29.6 萬，遠高於預期的 13.3 萬。