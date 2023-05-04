投資人評估Fed升息效應 2年期美債殖利率大跌

投資人消化了 Fed 最近 25 個基點的升息，並評估了美國經濟接下來會發生什麼，美國國債殖利率周四 (4 日) 下跌。

美東時間上午 6 點 45 分，2 年期美國國債殖利率下跌 8.77 個基點至 3.852%。在 Fed 周三 (3 日) 宣布升息後，一度下跌多達 11 個基點。10 年期美債殖利率下跌 3.4 個基點至 3.369%。

殖利率和價格走勢相反。1 個基點等於 0.01 個百分點。

Fed 周三宣布連續第 10 次升息，並調整了政策前景。升息 25 個基點符合預期。

Fed 還表示，一旦削減政策指導中的措辭，升息可能很快就會停止；該措辭為：針對可能需要採取額外緊縮措施以降低通脹。

在新聞發布會上，Fed 主席鮑爾指出這是一個「實質」的轉變，但政策決定將繼續取決於數據。他補充說，在通膨重回 2% 的目標之前還有「很長的路要走」，現在談論降息可能為時過早。

這加劇了人們對升息可能對經濟產生的影響以及經濟衰退是否即將來臨的擔憂。

周四將公布 3 月的最新貿易平衡數據和每周初請失業金人數。

此外，預計歐洲央行 (ECB) 將公布其最新利率決定。市場普遍預期升息 25 個基點。然而，本周歐元區通膨報告公布後，升息幅度的不確定性有所增加。該地區 4 月總體通膨率上升至 7%，而核心通膨率下降 0.1% 至 5.6%。