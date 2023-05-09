投資人等待Fed官員談話和通膨數據 美債殖利率下跌

美國國債殖利率周二 (9 日) 下跌，投資人關注 Fed 官員的評論和通膨數據；這些數據可能提供有關經濟和貨幣政策前景的線索。

美東時間清晨 6:09，10 年期美國國債殖利率下跌 3.8 個基點至 3.481%。2 年期美國國債殖利率下跌 4 個基點至 3.972%。

殖利率和價格成反比關係。1 個基點等於 0.01 個百分點。

包括 Fed 理事傑佛遜 (Philip Jefferson) 和紐約 Fed 總裁威廉斯 (John Williams) 在內的 Fed 官員預計將於周二發表講話。投資人將分析他們的評論，以深入了解 Fed 對美國經濟的預期，以及這對利率政策決定可能意味著什麼。

投資人也在為分別於周三 (10 日) 和周四 (11 日) 發布的最新消費者和生產者物價指數報告做好準備。根據《道瓊》的調查，經濟學家預計 4 月 CPI 數據將環比成長 0.4%，同比成長 5%。

這些數據可能會為 Fed 下一步政策舉措提供最新線索，尤其是在利率方面，Fed 主席鮑爾上周表示這將取決於數據。

Fed 上周會議升息 25 個基點後，曾表示其升息行動可能即將結束。

然而，鮑爾在會後新聞發布會上表示，不太可能很快宣布降息，這引發了人們對利率上升將美國經濟拖入衰退的擔憂。